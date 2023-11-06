Almanya Maliye Bakanı Christian Lindner, haftada 4 gün çalışma sistemini eleştirdi. Ancak Almanya, bu açıklamanın aksine önümüzdeki yıl büyük bir araştırma yapacak.

Son birkaç yıldır tartışılan konuların başında, "haftada 4 gün çalışma sistemi" bulunuyor. Pek çok kesme göre 4 gün çalışıp 3 gün tatil yapmak, daha verimli bir çalışma ortamı oluşmasını sağlıyor. Hatta Avrupa'daki bazı ülkeler ile Suudi Arabistan, bu sistemi uygulamaya koymak için bir süredir çalışıyor.

Ancak şimdi bu konuyla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Almanya Maliye Bakanı Christian Lindner, haftada 4 gün çalışma sistemiyle ilgili sert açıklamalar yaptı. Sistemi eleştiren Lindner, tarihte hiçbir toplumun daha az çalışarak daha iyi bir noktaya gelemediğini söyledi.

"Refahın anahtarı, daha çok çalışmak"

Almanya Maliye Bakanı Christian Lindner, konuyla ilgili açıklamalarında "Refahın anahtarı çok çalışmaktır." ifadelerini kullandı. İş dünyasına yakın bir isim olan Bakan Lindner, geçmişte de benzer açıklamalarda bulunmuştu.

Ancak Almanya, 2024'te 4 gün çalışma sistemini test edecek

Bakan Christian Lindner haftada 4 gün çalışma sistemine karşı olsa da 2024 yılında, Almanya'da dev bir araştırma yapılacak. En az 50 şirketin katılımıyla gerçekleştirilecek bu araştırma kapsamında, hafta 4 gün çalışma sistemi test edilecek. Çalışma sonucunda daha az çalışmanın firmaları nasıl etkilediği analiz edilecek.

Peki Türkiye'de bu konuya nasıl bakılıyor?

Haftada 4 gün çalışma sistemi, ülkemizdeki tüm çalışanların isteyeceği bir şey. Ancak hükûmetin bununla ilgili atmış olduğu bir adım yok. Ancak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, geçtiğimiz mayıs ayında bununla ilgili bir açıklama yapmıştı. 8 saatlik resmî sürenin yüksek olduğunu ifade eden Bakan Bilgin, mesai sürelerinin yeniden düzenlenmesi gerektiğini aktarmıştı. Ancak şu ana kadar bununla ilgili hiçbir somut adım atılmadı.

Peki haftada 4 gün çalışma sistemi tam olarak nasıl işliyor?