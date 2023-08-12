Almanya’da oto tamirciliği ve kredi danışmanlığı yaparken isim benzerliği yüzünden bir anda Soğuk Savaş için casus olan Hüseyin Yıldırım’ın öyküsü oldukça ilginç.

Tarih boyunca özellikle de savaşlarda pek çok casusluk olaylarının olduğunu biliyoruz. Bu casuslukların amacı, genelde gizli tutulan bilgileri elde etmek ve çalışılan taraf için bilgi alışverişi yapmak.

Gurbetçi olarak gittiği Almanya’da sırf çok para kazanmak için casusluğu kabul eden ve FBI tarafından yakalanarak müebbet hapis cezasına çarptırılan Hüseyin Yıldırım’ın hikayesine bir göz atalım.

Hüseyin Yıldırım, Batı Berlin'de bir Alman bankasının kredi danışmanlığını yaptığı sırada bir un ihalesi için Doğu Almanya'ya geçer. Burada bir restoranda otururken yanına Doğulu bir Alman gelir ve Yıldırım ile çok samimi olur.

Yıldırım, o dönem Almanya’da oto tamircilik yapmasına rağmen daha fazla para kazanabilmek için aynı zamanda da bir bankada kredi danışmanlığı yapıyordu.

Doğulu Alman ve Hüseyin Yıldırım’ın samimiyeti arttırması ile Yıldırım, o Alman'ın aslında casus örgütü STASİ’nin Berlin’deki önemli isimlerinden Markus Wolf olduğunu ve Hüseyin Yıldırım’ın peşinde olduğunu öğrenir.

Hüseyin Yıldırım ve Markus Wolf (Sağda)

Durumu garipseyen Hüseyin Yıldırım, Wolf’a neden kendisinin peşinde olduğunu sorar. Wolf ise aslında terörist olan “Hüseyin Yıldırım”ın peşinde olduğunu ve isim benzerliği yüzünden yanlışlıkla kendisi ile yakınlaştığını söyler.

İkili o kadar güzel bir dostluk kurar ki birbirlerini görebilmek için hem Doğu Almanya’da hem de Batı Almanya’da buluşmalara başlarlar.

Bu dönemde Yıldırım’ı daha yakından tanıyan Markus Wolf, Yıldırım’ın paraya olan sevdasını öğrenir.

Görüşmelerden birinde Markus Wolf, Yıldırım’a casusluk teklif eder.

Wolf, “STASİ (Doğu Alman Milli İstihbaratı) senin gibi birini arıyor. Öyle ölmek, öldürmek, vurmak, kırmak ya da sabotaj, bomba filan yok ama iyi para var. Bana inan! Benim görevim seni onlarla buluşturmak. Bir kez git ve dinle. Kabul etmek zorunda değilsin ama öyle ya da böyle her şey gizli kalmalı. Bu çok önemli. Git ve sonra kararını ver” diyerek Yıldırım’a casusluk teklifi etti.

Paraya olan sevdasına yenik düşen Yıldırım, teklifi kabul eder; Doğu Almanya ve Sovyetler Birliği'ne dinleme ve kod sırları satan Almanya'daki eski bir ABD ordusu emir subayı ve sinyal istihbarat analisti olan James Hall III için çalışmaya başlar.

Hüseyin Yıldırım'ın Casus Kimlik Kartı

Yıllarca Batı Almanya’daki Amerikan Askeri İstihbaratı'nda askeri araç tamircisi olarak casusluk yapan Yıldırım, 20 Aralık 1988’de Hall’un tutuklanması ve bilgileri Yıldırım'dan aldığını itiraf etmesi ile 21 Aralık 1988’de FBI tarafından tutuklanarak müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

James Hall III

Yıldırım, yıllarca Amerikan istihbaratı ile ilgili çok önemli bilgileri Doğu Almanya’ya taşıdı. Bu süreçte verdiği bilgiler yüzünden Yıldırım’ın Amerikan hükûmetine tam iki buçuk milyar dolar zarar verdiği belirtildi.

Yıldırım, Almanya’da 15 yıl hapis yattıktan sonra Türkiye'ye gönderilir ve burada Metris cezaevinde sadece bir gece kalarak Almanya’ya geri döner.

Yıllar önce verdiği röportajda 39 senedir Türkiye’ye gelmediğini ve 18 senedir tek kelime bile Türkçe konuşmadığını söyledi. Kendisi günümüzde 95 yaşında ve hayatta.