James Bond ve Hitman gibi karakterlerin olmazsa olmazı olan susturucuların nasıl çalıştığına göz atıyoruz. Bunun yanında filmlerde ve oyunlarda nasıl 'gerçekten uzak' şekilde lanse edildiklerini de anlatacağız.

Sam Fisher’ın Splinter Cell oyunundaki cihazlarından Ajan 47’nin efsanevi çift tabancalarına, James Bond’un susturuculu tabancasından Sniper Elite oyunlarının vazgeçilmezi Welrod modeline kadar birçok farklı alet, oyun ve sinema dünyasının bu gibi karakterlerinin aklımıza kazınmasında rol oynuyor. Sonuçta susturucusu olmayan bir tabancayla gezen Ajan 47’yi kim ne yapsın?

Bu karakterlere oyunlarda can verirken veya onları sinemada izlerken havalı hareketlerine ister istemez hayran kalıyoruz. Özellikle de gizlilik gerektiren senaryolardaki silah kullanım şekilleriyle öne çıkıyorlar. Bu bağlamda tek kişi olarak kimse durumu fark etmeden onlarca kişiyi silahlarla alt edebiliyorlar. Peki silahların bu kadar sessiz kalması gerçekte mümkün olur muydu?

Öncelikle namludan neden ses çıktığına bakalım?

Tetik çekildiğinde merminin arkasındaki barut kısmı ateşlenir. Bu da göz açıp kapayıncaya kadar ön kısımdaki merminin inanılmaz bir hızla fırlamasına sebep olur. Ortaya çıkan basınç, kendisini serbest bir alana doğru çıkarabilmek için mermiyi takip eder. Namludan çıktığında ise biriken basınç miktarının bir anda serbest kalmasıyla şiddetli bir ses oluşur.

Bunu mantar kapakları bir anda açtığınızda gelen sese de benzetebilirsiniz. O senaryoda da içeride sıkışmış bir miktar hava vardır ve yolu açtığınızda bir anda serbest kalıp dışarı doğru giderek o sesi ortaya çıkarır.

İkinci sebep de merminin ses hızını aşıyor olması:

Bunun sonucunda da şiddetli bir ses çıkıyor. Bu iki faktör birleşince de silahların bildiğimiz gürültülü sesleri açığa çıkıyor.

Peki bir metal parçası olan susturucu, tam olarak neyi değiştiriyor?

Susturucular olarak bildiğimiz ekipmanlar, yüksek ısıya dayanıklı olan çelik, alüminyum ve titanyum gibi malzemelerden üretiliyor. Çoğunlukla silindir şeklinde gördüğümüz bu aletlerin çalışma mantığı ise basit. Az önce silahın çıkardığı sesin kaynağı olarak yüksek basıncın bir anda serbest kalmasını göstermiştik.

Basınç ne kadar yüksekse ortaya çıkan ses de o kadar yüksek olur. Susturucular, bu basınç namluyu terk ettikten sonra bir nebze yayılmaları için alan sunar. Bunu yapabilmeleri için, iç kısımlarında boşluklar bulunur. Hızla hareket eden gaz bu boşluklara yayıldıktan sonra fazlaca hafiflemiş olur ve bu bağlamda basınç da azaldığı için mermi namludan çıktığında daha az ses ortaya çıkar. Susturucuların hava geçişi için namlulardan onlarca kat fazla alan sunduğunu da ekleyelim.

Susturucular namludan çıkan sesi önemli ölçüde azaltır onda sorun yok ama sen ne yaptın be John Wick… [SPOILER]

Susturucuların yukarıdaki videoda gördüğünüz gibi çalışmadığı bir gerçek. Peki sesi ne kadar kesiyorlar?

Bu soru her silah ve her susturucu tipi için değişecektir fakat yukarıdaki videodan kabaca film ve oyun dünyasının bu konuda ne kadar yanıltıcı olduğunu fark edebilirsiniz. Fakat unutmayın, günün sonunda her şey eğlence için.

Bir silahı tamamen susturmak mümkün mü?

Havanın dağılması için ufak bir silaha dolap büyüklüğünde bir susturucu takabilirsiniz. Fakat unutmayalım ki merminin hızından dolayı gelişen şok dalgası da gürültünün önemli sebeplerinden. Günümüzde de fizik yasalarının bunu ortadan kaldırmamıza izin vermeyeceği söyleniyor. Onun yerine büyük ölçüde azaltmakla yetinebileceğimiz düşünülüyor.

Söz konusu durum, jetlerin ses hızını geçerken ses çıkarmamasını dilemek gibi bir şey. Hem bu alanda hem de silahların daha sessiz hâle getirilmesi konusunda çalışmalar yine de sürüyor. Konu hakkındaki düşüncelerinizi yorum kısmında paylaşabilirsiniz.

Kaynaklar: GameSpot, The Infographic Show, Science ABC, Silencer Shop