Yeni bir araştırma, siber saldırıların son 1 yılda Almanya’daki şirketlere yaklaşık 300 milyar dolara mal olduğunu ortaya koydu. Veriler, siber suçların ne denli ciddi bir sorun olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Siber saldırılar, günümüzün en büyük problemlerinden biri. Bu yüzden şirketlerden bireysel kullanıcılara kadar her yıl milyonlarca dolar kayıp yaşanabiliyor. Almanya’dan gelen son veriler de bunun en iyi örneği.

Bitkom tarafından gerçekleştirilen bir ankete göre Almanya’daki şirketler, son bir yılda siber suçlar ve benzer türden olaylar nedeniyle 298 milyar dolar kaybetti. Bu miktarın bir önceki yıla kıyasla %29’luk artış gösterdiği görüldü.

Daha da artması beklenen saldırıların Çin ve Rusya’dan geldiği söyleniyor

Araştırmaya 1000 civarında her sektörden firma katıldı. Şirketler, saldırıların maliyetinin yanı sıra önümüzdeki 12 ayda %90 oranında daha fazla siber saldırı gerçekleşeceğini düşündüklerini de ekledi. Yani bu durum daha da kötüye gidebilir.

Şirketlerin %70’lik kısmı saldırıları organize suç örgütlerine bağladı. %81’i müşteri bilgilerini, erişim verilerini ve şifrelerini ve patentler içeren veri hırsızlığı ile karşı karşıya kaldıklarını belirtti. %45 civarı da en az bir saldırının Çin bağlantılı olduğunu aktardı. Rusya ile alakalı olduğunu söyleyenlerin oranı ise %38.

Yaklaşık 300 milyar dolarlık devasa bir miktarın büyük olması Almanya ekonomisini de olumsuz yönde etkiliyor. Uzmanlar da şirketlerin koruyucu önlemlerinin daha fazla artırılması gerektiğini söylüyor. Bu durum sadece Almanya için değil, tüm dünya için geçerli. Saldırıların önüne geçilmesi için hem hükûmetlerin hem de şirketlerin siber güvenlik önlemlerini artırması şart. Yoksa her yıl yüz milyarlarca dolarlık kayıp yaşanmaya devam edecek.