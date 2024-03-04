Türk astronot Alper Gezeravcı'nın uzayda gerçekleştirdiği deneylerin birinden ilk sonuçlar geldi. Türk bilim insanları, bu deney ile astronotların en önemli sorunlarından birini çözecek gibi görünüyorlar.

Türkiye'nin ilk uzay yolcusu olan Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonunda (ISS) bazı deneyler yaptı. Bu deneylerden bir tanesi de "UzMAn"dı. Boğaziçi Üniversitesi, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi, TÜBİTAK Uzay Enstitüsü ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren bilim insanlarının tasarladığı UzMAn, mikroalglerle ilgiliydi. Bilim insanları, bu deneyle mikroalglerin yer çekimsiz ortamda oksijen üretim kabiliyetlerini ölçmek istemişlerdi.

Şimdiyse UzMAn ile ilgili bazı açıklamalar yapıldı. Deneye ait ilk sonuçların alındığını aktaran bilim insanları, mikroalglerin yerçekimsiz ortamda, kapalı mekanlarda bulunandan 3 ila 5 kat daha fazla karbondioksiti oksijene dönüştürme yeteneğine sahip olduğunu tespit ettiklerini duyurdular. Bilimsel çalışma, astronotların uzay ortamdaki oksijen ve gıda ihtiyaçlarını karşılayabilme noktasında kritik önem arz ediyor.

Deney, Avrupa Uzay Ajansı tarafından geliştirilen bir modülde gerçekleştirildi

Türk bilim insanları, uzayda gerçekleştirilecek deney için ikisi kutuplarda saklanan, biri ise hem tatlı hem de tuzlu suda yaşayabilen üç mikroalg türü kullandılar. Boğaziçi Üniversitesi bünyesinde kurulan İstanbul Mikroyosun Biyoteknolojileri Araştırma ve Geliştirme Birimi çalışmalarıyla da minyatür boyutlu mikroalg reaktörleri oluşturuldu. Fırlatmadan önce NASA laboratuvarlarında korunan deney, Alper Gezeravcı ile de uzaya gönderildi.

Minyatür boyutlu mikroalg reaktörleri, ISS'e ulaştıktan sonra Avrupa Uzay Ajansı tarafından geliştirilen Columbus isimli bir modüle yerleştirildi. Bu modülde çalışmaya başlayan reaktörler, bilim insanlarının merak ettikleri sorulara yanıt bulmasını sağlamış oldular. Bu arada; Türk bilim insanları daha önce denenmemiş bir işe imza atmak için özel bir karbondioksit zenginleştirme ünitesini bu deneye entegre ettiler.

Peki bu deneyde nasıl bir sonuca ulaşıldı?

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan isim, araştırmanın bir numarası olan Boğaziçi Üniversitesi Çevre Bilimleri Enstitüsü Doktor Öğretim Üyesi Berat Haznedaroğlu idi. Haznedaroğlu, deneyin sonuçlarıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

Biz yaklaşık milyonda 500 birim gibi bulunan karbondioksit seviyesini daha da artırarak yaklaşık milyonda 2 bin, 2 bin 500 birime kadar çıkardık. Elde ettiğimiz verilerde bu seviyelerdeki karbondioksitin yaklaşık 3’te 1 kadar azaldığını gözlemleyebildik. Reaktörlerimiz toplamda 30 mililitrelik küçük reaktörlerdi ve dolu sistemleriyle beraber oksijene çevirme performansının aslında çok olduğunu söyleyebiliriz. UzMan deneyiyle beraber hava iyileştirmede yosunlarımızı kullanabileceğimizi kanıtlamış olduk.

Bu deney, uzay sektöründe hangi faydaları sağlayacak?

Berat Haznedaroğlu, bu deneyin ortaya koyduğu potansiyel çözümlerle ilgili de şöyle konuştu: