Çin Ay'a İnsanlı Roket Göndermeye Hazırlanıyor

Çin’in uzay politikaları doğrultusunda Ay’a mürettebatlı roket göndermek için çalıştığı bildirildi. Yeni bir roket geliştirmek istemeyen Çin, mevcut bulunan Long March 5 tipi roketini “Long March 5-DY”ye yükselterek uzay misyonunu gerçekleştirmeyi düşünüyor.

Uzay yarışı Rusya ve ABD'nin aya uzay araçları ve insan göndermelerinden sonra bitmiş gibi görünse de, son zamanlarda Çin'in de bu yarışa dahil olmasıyla yeniden alevlendi. Uzay projelerine dev yatırımlar yapan Çin'in sıradaki hedefi ise belli oldu.

Kimi zaman bir güç gösterisi olarak, kimi zaman ise uzay hakimiyetini sağlamaya yönelik uzun yıllardır farklı ülkeler tarafından bir yarış halinde yapılan uzay araştırmaları her geçen gün önem kazanıyor. Bu önem doğrultusunda uzay politikalarını güçlendirmek için hamlelerde bulunan Çin, Ay’a insanlı roket göndermeyi planlıyor.

Zaman kazanmak için mevcut roket değiştirilecek

Long March roketlerinin baş tasarımcısı Long Lehao’nun yaptığı açıklamaya göre; Ay’a insanlı iniş hedefini zaman kaybetmeden gerçekleştirebilmek için, yeni bir roket tasarlamak yerine mevcut bulunan Long March 5 tipi roket “Long Marc 5-DY”ye yükseltilecek. Lehao’nun açıklamaları resmi olarak onaylanmadı fakat önümüzdeki haftalarda resmi açıklama gelebileceği düşünülüyor.

Sadece roketleri güncellemekle yetinmeyen Çin, aynı zamanla insanlı uzay görevleri için tasarlanan astronot kıyafetinin ve iniş için gerekli ekipmanların hazır olduğunu da açıkladı. Ay misyonunu NASA’dan önce gerçekleştirmek isteyen Çin 10 yıl içerisinde hedefine ulaşmak istiyor. Ay’a insanlı iniş çalışmaları ertelenmeden devam ettiği takdirde, NASA kendi araçlarını test ederken Çin bu planını gerçekleştirebilir.

Sizce Çin bu uzay yarışında ABD'yi geçebilir mi? Fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın.