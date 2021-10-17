Altın Mikrofon Müzik Yarışmasından Seçtiğimiz 10 Şarkı!

Bir yarışma düşünün ki jürisinde Zeki Müren, finalistlerinde Erkin Koray, elenenler arasında ise Ayla Dikmen var. Bugün hala severek dinlediğimiz birçok isme zamanında büyük kapılar açmış Altın Mikrofon Yarışmasından favori şarkılarımızı sizler için derledik.

Kazananına plak çıkartma ve gazinolarda kadroya dahil etme sözü vererek yola çıkan ve bugün efsane olarak andığımız birçok ismin katıldığı yarışma, Altın Mikrofon! Hürriyet gazetesinin “Türkçe Sözlü Batı Müziğinin” gelişmesini sağlamak için 1965 yılında düzenlemeye başlamasıyla yurdun dört bir yanından müzisyenlerin dikkatini çekiyor. Jürisinde Safiye Ayla, Zeki Müren, Ruhi Su, Yaşar Kemal, Nurettin Selçuk gibi alanlarında duayen isimler bulunması da hesaba katılınca daha ilk senesinde rekor seviye başvuru alıyor. Tüm başvurular içerisinde Ayla Dikmen, İlhan Feyman, Erol Evgin gibi isimler ise finali göremeden elenenler arasında...

Birçok müzisyene göre Türk Pop Müziğinin gelişmesinde önemli yer tutan bu yarışma aslında bir turne yarışmasıydı ve finalistlerin belirli şehirlerde seçtikleri 3 şarkıyı seslendirmesiyle Anadolu halkına festival havası yaratmaktaydı. Batı tarzı müzik aletleri ve batı ritimleriyle yeni yeni kaynaşan halkın oyları ile de yarışmanın birincisi seçilmekteydi. Her ne kadar finalistler yarışmadan sonra sevilip popülerleşse de ne yazık ki son dönemlerinde halk yarışmaya olan ilgisini kaybetti. Altın Mikrofon yalnızca 6 kere düzenlenebildi.

Yarışma Dereceleri

1965 Yıldırım Gürses - Gençliğe Veda

1966 Silüetler - Lorke Lorke

1967 Mavi Çocuklar - Develi Daylar

1968 T.P.A.O Batman Orkestrası - Meşelidir Enginde Dağlar Meşeli

1972 Edip Akbayram - Kükredi Çimenler

1979 Ünol Büyükgönenç - Dışarıda Kar Yağıyor

Altın Mikrofon Yarışmasından 10 Efsane Yorum

Cahit Oben - Halimem (1965)

http://www.youtube.com/watch?v=U-R1bchNQn8

Halimem türküsünün twist uyarlaması olan bu şarkıyla yarışmaya katılan grup malesef o sene ilk 3’e giremedi. Grup üyelerinden biri de bugün solo aktiviteleriyle tanıdığımız Fikret Kızılok!

Silüetler - Lorke Lorke (1966)

https://www.youtube.com/watch?v=VOQSBErmfEk

Bir önceki sene yarışmayı 3. olarak tamamlayan grup 1966 yılında Lorke Lorke halay müziğini swinge uyarlayarak çaldıkları şarkıyla 1. oluyor. Bu enstrümantal performansı biz keyifle dinledik.

Mavi Işıklar - Çayır Çimen Geze Geze (1966)

https://www.youtube.com/watch?v=60n27Y5WuvU

Önceki sene 2. olarak yarışmayı tamamlamış grup Mavi Işıklar birincilik hayalleriyle katıldıkları yarışmayı 3. olarak tamamladı. Bir sonraki sene katılmak istediklerinde ise bir kural değişimiyle karşılaşmışlardı:"İki sene üst üste katılan grup yarışmaya bir daha aynı isimle katılamaz." Böylece Mavi Işıklar’ın Altın Mikrofon birincilik hayallerine de veda etti.

Ali Atasagun Dörtlüsü - Yarim (1966)

https://www.youtube.com/watch?v=xxakSjF4tiY

Yine 1966 yılından bir parça olan Yarim, grubu dereceye sokmaya yetmedi, ama biz dinlenmesi gereken bir yorum olduğunu düşündük.

Mavi Çocuklar - Develi Daylar(1967)

https://www.youtube.com/watch?v=lh7kZGq3qgU

Mavi Işıklar’ın kural değişimi sebebiyle 1967 yılında katılamamasıyla Blue Boys isimli grup onların rüzgarından da yararlanabilmek için yarışmaya Mavi Çocuklar ismiyle katıldı. Halk gerçekten Mavi Çocuklar’ı Mavi Işıklar’la karıştırıp oy verdi mi bilmiyoruz. Ama grubun Develi Daylar yorumunu kesinlikle dinlemelisiniz.

Cem Karaca ve Apaşlar - Emrah (1967)

https://www.youtube.com/watch?v=a-yElSk3UyY

Anlatmaya gerek yok… Cem Karaca…

TPAO Batman Orkestrası - Meşelidir Engin de Dağlar Meşeli (1968)

https://www.youtube.com/watch?v=iRhgDN1CFsM

Türkiye Petroller Anonim Ortaklığı tarafından kurulan grup 1968 yılında Erkin Koray gibi güçlü rakipleri eleyerek 1. olan ve hala Batmanlıların göğsünü kabartan grup, TPAO.

Haramiler - Arpa Buğday Daneler (1968)

https://www.youtube.com/watch?v=cCrIWVlSkC0

Bir turne yarışması olan Altın Mikrofon genç müzisyenler için Anadolu insanını yakından gözlemleme fırsatıydı. Haramiler bu fırsatı en iyi değerlendiren gruplar arasında yer almakta. Yaptıkları müziğin şekillenmesinde önemli yer tutan yarışmada 1968 yılında 2. olsalar da Anadolu’dan cepleri dolu dönmüşler!

Moğollar - Ilgaz (1968)

https://www.youtube.com/watch?v=PdRJTMGeLcY

Ilgaz Anadolu’nun sen yüce bir dağısın. Bu şarkıyı bir de Moğolların eşsiz yorumuyla dinlemelisiniz.

Kaynak

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