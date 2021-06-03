Anadolu Rock müziğinin efsanevi isimleri arasında yer alan Erkin Koray, eserlerini sosyal medyada izinsiz olarak paylaşanları mahkemeye vereceğini açıkladı. Koray, "Benim ekmeğimi ve emeğimi çalıp yemek mi senin ekmek paran oluyor?" dedi.

Sosyal medya uygulamalarında şarkıların ve müziklerin alıntılanmasına aşina olsak da zaman zaman bazı hesaplardan bir sanatçının eserleri bir bütün olarak paylaşılabiliyor. Bu durum sanatçıların da zarara uğramasına neden oluyor.

Telif konusunda tepki gösteren isimlere son olarak da Erkin Koray katıldı. Anadolu Rock'ın önemli isimleri arasında yer alan Koray, sosyal medya hesabından eserlerini izinsiz kullananlara yaptırım uygulayacaklarını açıkladı.

"Benim ekmeğimi ve emeğimi çalıp yemek mi senin ekmek paran oluyor?"

Koray, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “YouTube veya benzeri ortamlarda; benim müziklerimi öyle kafalarına estiği gibi koyan kişiler, bundan sonra ekibim koyduğunuz videoları rapor edecek. Sakın, ‘ekmek param’ filan gibi saçma sapan savlarla gelmeyin. ‘Benim ekmeğimi ve emeğimi çalıp yemek mi senin ekmek paran oluyor?’ diye sorarım ben de o zaman! Size 4 gün müsaade. 7 Haziran Pazartesi günü başlanacak.

Ayrıca son yıllarda, tamamen hukuksuz bir şekilde çıkan LP’lerin sahiplerini de mahkemeye vereceğim” ifadelerini kullandı. Böylece ünlü sanatçı, eserlerinin telifsiz olarak paylaşımlardan kaldırılması için son tarih vermiş oldu.

Sosyal medya gelirlerinin önemi arttı

Özellikle pandemi nedeniyle pek çok sanatçı sahnelere çıkamıyor, etkinlik de gerçekleştirilemiyor. Haliyle sosyal medyadan ve Spotify gibi platformlardan gelen telif ödemeleri sanatçıların bütçesi için daha önemli hale geliyor.

Erkin Koray'ın yaptığı açıklamaya göre ünlü sanatçı, 7 Haziran'dan itibaren ekibi ile birlikte dava açmaya başlayacak. Özellikle platformlarda sanatçının eserlerini izin ya da telif almaksızın paylaşanlar hedef alınacak gibi gözüküyor. Konuyla ilgili yeni gelişmeler yaşandıkça sizleri haberdar edeceğiz.