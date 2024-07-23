Yüzyıllardır pek çok alanda değerli olarak kabul edilen altın, bir metal olmasına rağmen diğerlerine kıyasla yumuşak. Nedeni ise kendine has bazı özelliklerinden kaynaklanıyor.

Periyodik tabloda 11. grup elementlerinden olan altın, bir geçiş metali. Yüksek süneklilik özelliği olan bu element, diğer metallere göre saf hâldeyken epey yumuşak.

Bu yüzden kolayca dövülerek şekillendirilebiliyor. Peki neden diğer metaller sertken altın onlardan farklı olarak yumuşak? Temel sebeplerini açıklayalım.

Kendine has özellikleri var.

Altın atomlarının arasındaki metal bağlar, biraz daha zayıf. Altının kendine has bu atomik yapısı ile elektron konfigürasyonu, metal atomlarının kolay bir şekilde yer ve biçim değiştirmesini sağlıyor. Böylece altına kolayca şekil verilebiliyor ve ince tabakalara ayrılabiliyor.

Ayrıca yüzey merkezli kübik yapıya sahip bir element. Yani atomlar birbirine kolay bir şekilde kayabiliyor. Üstelik dış elektron kabuğunda yer alan elektronlar, metal bağların güçlü olmasını engelliyor.

Kolayca reaksiyona girmiyor.

Her ne kadar tüm bu özellikler altının yumuşaklığını ve işlenebilirliğini bir nebze açıklasa da yeterli değil. Amerikan Kimya Topluluğu Danışmanı Mark Jones, altının dökülebilir olmasının ardında; kolay bir şekilde reaksiyona girmemesi olduğunu söylüyor.

Öte yandan bakır ve gümüş tanecikleri daha kolay oksitleniyor ve parçalanmalarını kolaylaştırıyor. Altında ise bu oksitler oluşmadığından kolay kolay kırılma meydana gelmiyor ve diğer metallere göre daha işlenebilir oluyor.

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