Bir yüksek atlama sporcusu olan Rustam Akhmetov, boy uzatma konusunda önemli çalışmalar yapmasıyla da biliniyor. Boyunu, 3 yıl içinde 23 cm artırdı. Peki bunu nasıl yaptı?

15 yaşında boyu 164 cm olan Akhmetov, üç yıl süren yoğun çabaları sonucunda boyunu 23 cm artırarak 187 cm'ye ulaştırdı.

Ayrıca sporculuk kariyerinde bu avantajı iyi kullanarak yüksek atlamada başarılı bir performans sergiledi. Bu ilginç adamın hikâyesini öğrenmeye hazır mısınız?

Rustam Akhmetov kimdir?

Rustam Akhmetov, 17 Mayıs 1950'de Ukrayna SSC'nin Berdychiv şehrinde doğan ve Sovyetler Birliği'ni temsil eden emekli bir yüksek atlamacı.

Spor kariyerinde, 1968 Avrupa Gençler Şampiyonası ve 1971 Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı, 1972 Olimpiyat Oyunları'nda ise yüksek atlama finalinde sekizinci oldu.

1971 yılında Sovyetler Birliği yüksek atlama şampiyonu olan Akhmetov, aynı yıl 2,23 metre ile kişisel en iyi derecesini elde etti.

Akhmetov, boy uzatma konusunda da dikkat çekici çalışmalara imza attı.

Mucize gibi ama; 15 yaşında 164 cm boyunda olan Akhmetov, üç yıl süren yoğun çabaları sonucunda boyunu 23 cm artırarak 187 cm'ye ulaştırmayı başardı. Bu süreçte geliştirdiği yöntemler, psikolojik yaklaşım, fiziksel egzersizler ve beslenme düzeni olmak üzere üç ana bileşenden oluşuyordu.

Bu bileşenleri detaylı açıklamadan önce belirtmemiz gerek; bu tür yöntemleri, sağlık uzmanlarına danışmadan denemeyiniz.

Psikolojik yaklaşımla başlayalım.

Akhmetov, boy uzamasında zihinsel odaklanmanın büyük bir etkisi olduğuna inanıyordu. Büyümeye yönelik güçlü bir inanç ve motivasyon, büyüme hormonunun (somatotropin) salgılanmasını artırmada önemli bir rol oynar.

Beyin, vücudun gelişimiyle doğrudan bağlantılı olduğu için Akhmetov, büyüme sürecini zihinsel olarak desteklemeye çalıştı. Bu bağlamda meditasyon, görselleştirme teknikleri ve kendine telkin gibi yöntemleri kullanarak boyunun uzayacağına dair bilinçaltını programladı.

Gelelim fiziksel egzersizlere.

Akhmetov’un uyguladığı fiziksel egzersizler vücudu esnetmeye, omurgayı uzatmaya ve bacak kemiklerinin büyümesini desteklemeye yönelikti. Bunlardan bazıları şunlardı:

Asılma Hareketleri: Günlük olarak barfiks demirine asılarak omurgasını esnetti. Yerçekimi, omurlar arasındaki disklerin sıkışmasını azaltarak boyunun uzamasına katkı sağladı.

Günlük olarak barfiks demirine asılarak omurgasını esnetti. Yerçekimi, omurlar arasındaki disklerin sıkışmasını azaltarak boyunun uzamasına katkı sağladı. Zıplama Antrenmanları: Basketbol ve yüksek atlama antrenmanları yaptı. Sürekli zıplamak ve ayaklara yük bindiren egzersizler, kemiklerin ve kıkırdak dokusunun büyümesini teşvik eder.

Basketbol ve yüksek atlama antrenmanları yaptı. Sürekli zıplamak ve ayaklara yük bindiren egzersizler, kemiklerin ve kıkırdak dokusunun büyümesini teşvik eder. Yüzme: Düzenli yüzme antrenmanları yaptı, özellikle sırtüstü yüzme stilini tercih etti. Suda vücut ağırlığının azalması, eklemler ve omurga üzerinde daha az baskı oluşturduğu için uzamayı destekleyen bir egzersizdir.

Düzenli yüzme antrenmanları yaptı, özellikle sırtüstü yüzme stilini tercih etti. Suda vücut ağırlığının azalması, eklemler ve omurga üzerinde daha az baskı oluşturduğu için uzamayı destekleyen bir egzersizdir. Esneme Hareketleri: Sabah ve akşam esneme hareketleri uyguladı. Yoga ve pilates benzeri hareketler, kasların esnekliğini artırarak boyun uzamasına yardımcı olabilir.

Sabah ve akşam esneme hareketleri uyguladı. Yoga ve pilates benzeri hareketler, kasların esnekliğini artırarak boyun uzamasına yardımcı olabilir. Özel Uyku Tekniği: Gece boyunca bacaklarına hafif germe uygulayan özel bir lastik bandaj kullandı. Uyku sırasında büyüme hormonunun en yüksek seviyeye ulaştığı bilindiği için, Akhmetov bu süreci daha verimli hale getirmeyi hedefledi.

Ve beslenme düzeni.

Büyümeyi destekleyen sağlıklı bir beslenme düzeni de bu sürecin önemli bir parçasıydı. Akhmetov’un diyetinde şu besin gruplarına özellikle önem verdiği biliniyor:

Proteinler: Kas ve kemik gelişimi için temel yapı taşlarından biri olan proteinler, büyüme sürecini destekler. Akhmetov, et, yumurta, süt ve baklagilleri bol miktarda tüketti.

Kas ve kemik gelişimi için temel yapı taşlarından biri olan proteinler, büyüme sürecini destekler. Akhmetov, et, yumurta, süt ve baklagilleri bol miktarda tüketti. Kalsiyum ve D Vitamini: Kemiklerin güçlenmesi ve uzaması için kalsiyum ve D vitamini alımına özen gösterdi. Süt ürünleri, yeşil yapraklı sebzeler ve güneş ışığı bu vitamin ve mineralin doğal kaynaklarıdır.

Kemiklerin güçlenmesi ve uzaması için kalsiyum ve D vitamini alımına özen gösterdi. Süt ürünleri, yeşil yapraklı sebzeler ve güneş ışığı bu vitamin ve mineralin doğal kaynaklarıdır. Çinko ve Magnezyum: Çinko, büyüme hormonunun salgılanmasını artırırken, magnezyum kas fonksiyonlarını destekler. Bu nedenle Akhmetov fındık, badem ve tam tahıllı gıdalar tüketti.

Çinko, büyüme hormonunun salgılanmasını artırırken, magnezyum kas fonksiyonlarını destekler. Bu nedenle Akhmetov fındık, badem ve tam tahıllı gıdalar tüketti. Bol Su Tüketimi: Vücudun nem dengesi ve hücre yenilenmesi için bol miktarda su tüketti.

İşte tüm bu yöntemler sonucunda 15 yaşında 164 cm olan boyu 18 yaşına geldiğinde 187 cm’ye ulaştı. Sporculuk kariyerinde bu avantajı iyi kullanarak yüksek atlamada başarılı bir performans sergiledi. Onun deneyimi, genetik sınırların tamamen sabit olmadığını ve doğru yaklaşımlar uygulandığında boy uzamasının belirli bir oranda desteklenebileceğini inanılmaz bir şekilde gözler önüne seriyor...

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