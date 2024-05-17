Bebeklerin saçında, özellikle ilk 3 ayda altın bulunduğunu biliyor muydunuz?

Saçla ilgili aklımıza gelebilecek tek madde muhtemelen keratindir. Aslında tahmin ettiğimizden çok daha ötesi var!

Özellikle 3 aylığın altındaki bebeklerde, altın elementi bile bulunuyor. Peki bu altın nereden geliyor ve zamanla nereye kayboluyor?

İlk olarak saçın hangi elementleri içerdiğine bakalım.

Saçın ana maddesi; ayak tırnaklarımızdan dişlerimize, kuş gagalarından gergedan boynuzlarına kadar pek çok şeyin temel maddesi olan bir protein, yani keratin.

Kimyasal olarak ise şu elementlerden oluşuyor:

%50 Karbon

%21 Oksijen

%17 Azot

%6 Hidrojen

%5 Kükürt

%1 Eser elementler

Eser elementlerin derinine inmemiz gerek.

Bebeğin saçındaki elementlerin nasıl değiştiği incelendiğinde, özellikle doğumdan sonraki ilk 3 ayda; çinko, bakır ve altın içeriğinin artış gösterdiğini fark ettiler. Bu dönemin sonunda ise artış, düşüşe geçiyor.

Yani her ne kadar esansiyel elementler arasında olmasa da bebeğin saçında bir süre gerçekten de altın bulunuyor.

Peki bu altın nereden geliyor?

3 aylıktan küçük bebeklerin saçında bulunan altın; vücut farklı mineralleri ve elementleri doğal olarak depolayabildiğinden anne karnından/sütünden bebeğe de geçebiliyor.

Ancak bu altının miktarı çok düşük olduğu için bebeğe herhangi bir zararı olmamasının yanı sıra bir değeri de yok. Kesip yastık altlarına saklamaya kalkmayın sakın!

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