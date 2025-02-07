Amazon, yılın son çeyreğinde ve 2024 genelinde ne kadar para kazandığını açıkladı. Şirketin kârı, ciddi oranda artış gösterdi.

Ocak ayının sonuna gelinmesiyle birçok şirket, 2024’ün son 3 ayını kapsayan finansal verilerini açıklıyordu. Şimdi ise en büyük teknoloji şirketlerinden olan Amazon’dan bu konuda beklenen açıklama geldi.

Şirket, yılın son çeyreğinde ve 2024'ün tamamında ne kadar para kazandığını ve ettiği kârı açıkladı. Sonuçlar, şirket için iyi bir dönemin geride kaldığını ortaya koydu.

Son çeyrekte 20 milyar dolar net kâr edildi

Öncelikle son 3 ay verilerine bakalım. Şirketin açıklamasına göre bu dönemde %10’luk artışla 187,8 milyar dolarlık satış elde edildi. Faaliyet kârı ise bir önceki yıldan %60 daha fazla olarak 21,2 milyar dolar olarak açıklandı.

Net kârına baktığımızda ise şirketin ciddi anlamda büyüme gördüğünü anlayabiliyoruz. Öyle ki son çeyrekte 1,86 dolar hisse başı kazanç ve 20 milyar dolar net kâr elde edildi. 2023’ün aynı döneminde 10,6 milyar dolar kâr vardı. Bu da 1 yılda kârın %88 civarında arttığı anlamına geliyor.

Şirketin kazançlarındaki bu artış, ABD’de “tatil dönemi” olarak nitelendirilen Noel zamanında ve yıl genelinde inanılmaz yüksek satış yapılması, Prime aboneliklerindeki artış, bünyesindeki alt şirketlerin ve platformların başarısı gibi şeylerden geliyor.

2024 genelinde ise 59,2 milyar dolar kâra ulaşıldı

Yıl geneline bakacak olursak şirketin satışları %11’lik artışla 638 milyar dolara yükselmiş. Faaliyet kârı ise 68,6 milyar dolar. Net kârına geldiğimizde 2024 boyunca 59,2 milyar dolarlık kazanç görüyoruz. Hisse başı kazanç ise 5,53 dolar. 2023’teki 30,4 milyar dolarlık net kârla karşılaştıracak olursak bu yıl %94 oranında kârlar artışa geçmiş.