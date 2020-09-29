ABD'li teknoloji ve ticaret devi Amazon, yalnızca avucunuzu göstererek ödeme yapmanızı sağlayan yeni Amazon One'ı duyurdu. Ödeme sistemi, her insana özel olan bazı özellikleri inceleyerek kimin kim olduğunu anlayabiliyor.

Dünyanın en önde gelen teknoloji şirketlerinden birisi olan Amazon, bugün yeni bir ödeme sistemi olan Amazon One'ı duyurdu. Şirketin yeni ödeme sistemi, daha önce hiçbir yerde görmediğimiz bir çalışma mantığına sahip. Bu ödeme sistemi sayesinde müşteriler, bir cihaza yalnızca avuç içlerini göstererek ödeme yapabilecekler.

En özet şekilde kendi avuç içinizi kişisel kredi kartınıza çevirecek olan Amazon One, avuç içinde her insana özgü olan bazı noktaları inceleyerek avucunu gösteren kişinin kim olduğunu anlayabiliyor. Cihaz, avuç içindeki çizgiler ve yükseltilerle birlikte damar desenlerini inceleyerek bir 'avuç imzası' oluşturuyor.

Önümüzdeki aylarda Go mağazalarına ve üçüncü partilere sunulacak:

Amazon'un yeni ödeme sistemi, ilk başlarda Amazon'un kendi mağazaları olan Go mağazalarının Seattle kentindeki şubelerinde kullanılacak. Şirket, ilerleyen aylarda diğer Go mağazalarında da yeni ödeme sistemini kullanıma sokacak. Bununla birlikte Amazon, Amazon One'ı tedarikçiler, stadyumlar ve ofisler gibi üçüncü parti kesimlere de sunacak.

Peki Amazon neden yeni bir ödeme sistemi olarak avucu tercih etti? Şirketten yapılan açıklamaya göre Amazon, avuç tanıma yöntemini yüz tanıma yöntemlerine göre daha güvenli buluyor. Bununla birlikte avuç, diğer biyometrik alternatiflere göre de daha güvenli sayılıyor.

Amazon'un yeni ödeme sisteminden faydalanmak içinse Amazon hesabına sahip olmak gerekmeyecek. Ödeme sistemini kullanmak için önce cihazda avucunuzu kaydetmeniz gerekecek. Ardından kredi kartınız ve telefon numaranız yeterli olacak. Dileyen kullanıcılar, istedikleri zaman Amazon One'a sundukları biyometrik verilerin silinmesini sağlayabilecek.

Amazon, yeni teknolojisi üzerinde birkaç yıldır çalışıyordu ve 2019'un sonunda avuç tanıma teknolojisinin patentine başvurmuştu. Halihazırda Amazon Go mağazalarında sunduğu teknolojilerle hepimizin ilgisini çekmeyi başaran Amazon, yeni teknolojisiyle geleceğe bir ışık daha tuttu.