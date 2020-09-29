Genellikle büyük ölçekli şirketler için yazılımlar üreten VMware, NVIDIA ile bir iş birliğine gitti. Yapılan iş birliğinde VMware, veri merkezi yönetimi yazılımlarında NVIDIA'nın yapay zekâ yongaları kullanılacak.

VMware ve NVIDIA, salı günü yaptıkları açıklamada, VMware veri merkezleri yönetimi yazılımını NVIDIA'nın yapay zekâ yongalarıyla daha iyi bir hale getirmek üzere yaptıkları girişimi duyurdu.

VMware, fiziksel makineleri sanal makinelere bölüp her bir fiziksel makineye daha fazla uygulama sığmasını sağlayarak veri merkezi sunucularından işletmelerin daha çok verim almasına yardımcı olan yazılımlar geliştiriyor.

VMware ve NVIDIA iş birliği

VMware'in araçları genellikle kendi veri merkezlerini çalıştıran büyük işletmeler ve bulut bilişim veri merkezleri kullanan işletmeler tarafından kullanılıyor. Şirket, uzun yıllar boyunca veri merkezleri pazarında oldukça dominant olan Intel işlemcilerle daha iyi çalışacak yazılımlar yapmaya odaklandı.

Ancak son yıllarda birçok alanda olduğu gibi bu alanda da yapay zekâ çok daha öne çıkmayı başardı. Yapay zekânın yükselişiyle birlikte NVIDIA'nın veri merkezlerindeki pazar payı yükselmeye başladı.

VMware Bulut Platformu İş Birimi Yöneticisi Krish Prasad, yaptığı basın açıklamasında, VMware yazılım araçlarının herhangi bir özelleştirilmiş kurulum olmadan yapay zekâ uygulamalarını çalıştırmak için NVIDIA'nın yongalarıyla çalışacağını dile getirdi. NVIDIA yöneticisi Manuvir Das ise bu iş birliği konusunda şunları söyledi:

"VMware ve NVIDIA ekiplerinin bunu etkinleştirebilmesi için oldukça önemli bilgisayar bilimi işlemleri gerçekleştirildi. Birçok insan NVIDIA'yı bir donanım şirketi olarak düşünebilir ancak biz bugün daha da fazla yazılım şirketiyiz."

Yapılan açıklamada bazı müşterilere bu teknolojiye erken erişim şansı verilebileceğinden bahsedildi. Ancak iki şirketin iş birliğiyle ortaya konan bu teknolojinin ne zaman müşterilere açık bir şekilde satışa çıkacağına dair ise herhangi bir açıklamada bulunulmadı.