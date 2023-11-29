Amazon Web Services, Las Vegas'ta gerçekleştirdiği AWS re:Invent etkinliğinde çok sayıda duyuru yaptı. Amazon tarafından duyurulan her şeyi derledik.

Amazon Web Services, teknoloji devinin en önemli gelir kaynakları arasında yer alıyor ve pek çok internet hizmetinin de altyapısını oluşturuyor. AWS, dünyanın en kapsamlı ve popüler bulut hizmet servisi olarak biliniyor.

Bu avantajını korumak isteyen Amazon, yeniliklerini duyurmak için Las Vegas'ta AWS re:Invent adlı bir etkinlik düzenliyor. Etkinliğin ilk gününde çok sayıda yeni özellik duyuruldu. O özellikleri sizler için derledik.

Not: Etkinlik şu anda devam ediyor ve ikinci günde duyurulacak yeni özellikleri de sizlere duyuracağız.

Amazon Q

Günün en büyük duyurusu olan Amazon Q, AWS müşterilerine hizmet vermesi için geliştirilmiş olan bir yapay zekâ sohbet botu. AWS CEO'su Adam Selipsky, bu botun kolayca sohbet edebildiğini, içerik üretebildiğini ve aksiyon alabildiğini ifade etti. Özelleştirilebilen bu bota ayrıca farklı platformlardan da erişilebilecek. Özellikle operasyonel süreçler, Amazon Q ile kolaylaştırılabilecek.

Amazon Bedrock için Guardrails

Amazon Bedrock için Guardrails ile birlikte şirketler, bir modelin kullanacağı dili tanımlayabilecek ve kısıtlamalar uygulayabilecek. Örneğin bu model sayesinde yapay zekâ sohbet botları, şirketin çalışmaları ile ilgisi olmayan konulardaki sorulara cevap vermeyecek.

Yeni çipler: AWS Trainium2 ve Graviton4

Amazon, etkinlikte iki yeni çipini de tanıttı. Bu çiplerden ilki, daha önceki Trainium çiplerden iki kat daha verimli elektrik tüketimine ve dört kat daha iyi performansa sahip olan ilk nesil Trainium'un yerini alacak olan Trainium2. Diğer çip ise çıkarım yapılacak işlemlerde kullanılacak olan Graviton4 oldu. Bu çip ise %30 daha iyi performansa, %50 daha fazla çekirdeğe ve %75 daha yüksek bellek bant genişliğine sahip. Her iki çip de yapay zekâ çalışmalarında kullanılacak.

Amazon S3 Express One Zone

Amazon, S3 nesne depolama hizmeti için büyük bir geliştirme duyurdu. S3 Express One Zone ile birlikte standart S3 nesen depolama hizmetinden 10 kat daha iyi bir performans elde etmek mümkün olacak. Bu özellik, yapay zekâ eğitimlerinde ve yüksek kapasite gerektiren hesaplamalarda büyük avantaj sağlayacak.

Sunucusuz hizmetler geliyor

Amazon Web Services, re:Invent etkinliğinde ayrıca üç yeni sunucusuz hizmet paketini tanıttı. Aurora, ElastiCache ve Redshift için sunulan bu hizmet paketlerinde işin donanım ve back-end kısmını Amazon hallederken müşteriler en az donanım ihtiyacıyla ve bir IT birimi kurmaları gerekmeksizin çalışabilecekler.

Ödemeler artık avcumuzun içinde

AWS'nin tanıttığı bir diğer hizmet ise yeni avuç içi tarayıcılar oldu. Bu tarayıcılar ile kişiler bir yere giriş çıkışlarında kimlik doğrulaması yapabilecek. Ayrıca bu sistem, Amazon One'ın kendi biyometrik ödeme yöntemlerine de eklenebilecek.

Sanal masaüstü ortamı

Amazon'un yeni 195 dolarlık aracı, sanal masaüstü ortamları hazırlıyor. Fire TV Cube donanımında yer alan bu sanal masaüstü, firmaların büyük teknoloji altyapılarına yatırım yapmadan da çalışabilmelerini sağlıyor.