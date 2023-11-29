Amazon, AWS müşterilerinin kullanabileceği yapay zekâ destekli sohbet botu "Amazon Q"yu duyurdu. İşletmelerin ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilen yapay zekâ aracı, operasyonel süreci kolaylaştıracak gibi görünüyor.

E-ticaret devi Amazon, bugün yapay zekâ sektörü ile ilgili önemli bir duyuru gerçekleştirdi. Şirket, düzenlediği bir etkinlikte "Amazon Q" adını verdiği yeni yapay zekâ sohbet botunu duyurdu. Amazon'un bulut bilişim platformu olan Amazon Web Services (AWS) için hazırlanan sohbet botu, AWS müşterileri için benzersiz bir deneyim sunacak.

Amazon Q, şirketlerin ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilen, personele yardımcı olan ve hatta eksikleri gidermek için kullanılabilen bir sohbet botu olarak lanse edildi. Evet, bu yapay zekâ destekli sohbet botunu ChatGPT'nin özelleştirilmiş bir versiyonu gibi düşünebilirsiniz. Llama 2 ve Claude 2 gibi büyük yapay zekâ modelleri üzerine inşa edilen Amazon Q, AWS'nin yaklaşık 20 yıllık veri tabanı ile eğitildi.

Amazon Q, AWS müşterilerinin operasyonel süreçlerini kolaylaştıracak

Amazon tarafından yapılan açıklamalara göre yapay zekâ destekli sohbet botu, bir şirketin tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek kadar gelişmiş durumda. Diyelim ki bir firmanın logo değişimi yapması gerekiyor. Amazon Q, bunun için tavsiyeler verebilecek. Ya da şirketten bir yetkili, bir röportaj verdi. Bu röportajın özeti saniyeler içinde oluşturulabilecek. Reklam projeleri için tavsiyeler verme, geliştirilen yazılımlar için kod derlemeleri ve hata ayıklamaları yapabiliyor. Tabi e-posta yazma, toplantı raporları çıkarma gibi özellikleri de bulunuyor.

Amazon Q'nun önemli avantajlarından bir tanesi, birden çok platform üzerinden ulaşılabiliyor oluşu. Kullanıcılar, Amazon Q'ya AWS'nin kendi yönetim panelinden veya Slack gibi üçüncü taraf platformlar üzerinden ulaşabilecekler. Şirket, bu hizmetten faydalanmak isteyen müşterilerinin, kullanıcı başına aylık 20 dolarlık ödeme yapmaları gerekeceğini söyledi. Ayrıca, Amazon Q'nun daha fazla özelleştirme desteği sunan daha gelişmiş bir versiyonuna kullanıcı başına 25 dolardan başlayan fiyatlarla sahip olunabilecek.