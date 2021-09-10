Amazon, Çalışanlarının Üniversite Harçlarını Ödeyecek

Amazon, ABD'de hem yeni eleman bulabilmek hem de mevcut çalışanlarını şirkette tutabilmek için 1,2 milyar dolarlık yatırım paketi oluşturdu. Şirket, bu paket kapsamında 750 bin çalışanının üniversite harcı veya diğer eğitim ücretlerini karşılayacak.

Pandemi sonrası dönem için istihdam miktarını artırmaya çalışan e-ticaret devi Amazon, iş araya ABD'lileri şirkete çekecek bir adım attığını duyurdu. Şirket tarafından yapılan açıklamalara göre 750 bin çalışanın üniversite harçları, bizzat Amazon tarafından karşılanacak. Daha önce de Wallmart benzer bir açıklama yapmıştı ve 1,5 milyon çalışanın okul masraflarını karşılayacağını açıklamıştı.

Amazon'un yaptığı açıklamalara göre ülke genelinde sayısız eğitim kurumu ile anlaşma yapılmış durumda. Bu sayede Amazon bünyesinde çalışırken eğitim hayatını sürdürmek isteyen kişiler, herhangi bir bedel ödemek zorunda kalmamış olacaklar. Üstelik çalışanlar arasında dil ya da daha farklı alanlarda eğitim almak isteyenlerin masrafları da Amazon tarafından karşılanacak.

1,2 milyar dolar yatırım yapılacak

Pandemi dönemi, pek çok insanın işinden olmasına yol açtı. Bu durum, Amazon gibi doğrudan insan gücüne ihtiyaç duyan sektörleri daha fazla etkiledi. Şirket tarafından yapılan açıklamalarda, endüstrinin geleceği için eleman bulmakta zorluk çekildiği ifade edildi. Hal böyle olunca da kesenin ağzını açmak zorunda kalan şirket, çalışanları elinde tutabilmek ve yeni çalışanlar bulabilmek için 1,2 milyar dolarlık yatırım yapacak. İşte bu yatırımın bir bölümü de eğitim için harcanacak.

Amazon'un başlattığı projeyi nasıl buldunuz? Siz olsanız eğitim masraflarınızın işveren tarafından karşılanmasını ister miydiniz? Fikirlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.