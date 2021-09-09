Amazon'un Kendi Markasıyla İlk Televizyonları Tanıtıldı

E-ticaret devi olmanın da ötesine geçen Amazon, kendi adını taşıyan ilk akıllı televizyonlarını tanıttı. Bu televizyonları uzaktan kontrol edebilmek için uzaktan kumandanız olmasına da gerek yok.

Amazon'un iş yapma modelinde kendi ürünleri önemli yer tutuyor. E-ticaret devi, kazancı yüksek ya da satışı çok olan ürünleri kendisi üreterek ya da ürettirerek satışa sunması ve bu satışlardan ciddi kazançlar elde etmesiyle bugün olduğu dev haline geldi.

Firma şimdi Amazon markasıyla çıkan ürünlerine bir yenisini daha ekledi. Firmanın son ürünü bir televizyon oldu. Üstelik bu televizyonla birlikte uzaktan kumandaya olan ihtiyaç da ortadan kalkmış oldu.

Amazon takviminden sapmıyor:

Daha önce yeni ürünleriyle ilgili bir takvim açıklayan Amazon, bu takvime uygun olarak bugün iki yeni televizyon tanıttı. Bu ürünlerin oldukça dikkat çekici özellikleri bulunuyor. Televizyonların satışa çıkışı için ise önümüzdeki ayı beklemek gerekecek.

Amazon'un televizyon modellerinin isimleri Amazon Fire TV Omni Series ve Amazon Fire TV 4 Series olacak. Her iki versiyonda da farklı ekran boyutları seçilebilecek ve hepsi de 4K video desteğine sahip olacak. Gelecek ay bu televizyonları Amazon.com'dan almak mümkün olacak.

Amazon Fire TV 4 Series içinde yer alan modeller daha uygun fiyatlı alternatifler olarak göze çarpıyor. Bu kategorideki televizyonların fiyatları 369,99 dolardan başlayacak ve 519,99 dolara kadar ulaşabilecek. Fire TV Omni Series ise daha yüksek teknolojili alternatifleri barındıracak. Bu serideki modeller 409,99 dolar ile 1099,99 dolar arasında yer alacak.

Kumandaya ne gerek var?:

Amazon TV Omni Series alanlar televizyonlarını kontrol etmek için herhangi bir kumandaya ihtiyaç duymayacak. Sesli kontrolle televizyonu kontrol edebilecekler. Televizyona seslenerek herhangi bir programı açmak, kanal değiştirmek, hava durumunu kontrol etmek gibi alternatifleri olacak. Ekranın altında bulunan küçük mikrofonu kapatarak sesli kontrolü kapatmak mümkün olacak.

Fire TV 4 Series tercih edenler ise televizyonlarında Alexa'yı kullanabilecek. Bugüne kadar televizyonlarda Amazon yayınları izlemeyi mümkün kılacak cihazlar geliştiren Amazon artık kendi cihazlarını da üretmeye başlamış durumda.