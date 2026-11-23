Güney Kore’den gelen rapora göre Samsung, kârlılığı artırmak amacıyla Galaxy Watch serisinde iki yıllık tanıtım döngüsüne geçecek.

Güney Kore’den gelen yeni bir rapora göre Samsung, gelecek yıl yeni bir Galaxy Watch serisi piyasaya sürmekten vazgeçerek akıllı saat tarafında iki yıllık tanıtım döngüsüne geçecek.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

2018 yılında ilk Galaxy Watch modelini tanıttığından bu yana her yıl düzenli olarak yeni modeller çıkaran şirket, kârlılığı artırmak adına ürün stratejisinde önemli değişikliklere gitmeye hazırlanıyor.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Finansal kayıplar ve satış beklentileri strateji değişikliğine yol açıyor

Sektör kaynaklarına dayandırılan raporda Samsung Electronics'in Mobil Deneyim (MX) biriminin son iki çeyrektir zarar ettiği ve şirketin bu durumu tersine çevirmek için yapısal değişiklikleri değerlendirdiği belirtiliyor. Bu kapsamda şirketin orta segment akıllı telefon üretimini azaltırken amiral gemisi telefon serisini genişletmesi bekleniyor.

Akıllı saat tarafındaki kararın arkasında ise zayıf satış performansı yatıyor. Sektör kaynakları, bu yıl fiyat artışıyla satışa sunulan Galaxy Watch 9 serisinin Samsung’un satış beklentilerini karşılayamadığını ifade ediyor.

Yeni bir Galaxy Watch modelinin tanıtılmayacağı gelecek yıl boyunca Samsung, mevcut akıllı saat modelleri için yazılım güncellemelerine odaklanacak. Şirketin bu süreçte giyilebilir teknoloji pazarındaki boşluğu doldurmak amacıyla yeni bir Galaxy Fit modeli piyasaya süreceği de gelen bilgiler arasında yer alıyor.