Çinliler Birbirine Girdi: Redmi ve Honor’un Savaşı Başladı

Honor’un başkan yardımcısı Xiong Junmi’nin Xiaomi’ye yaptığı göndermeye cevap Redmi’den geldi.

Doğulu teknoloji firmalarının genelde kendi aralarında birlik olup Batılı rakiplerine meydan okumalarına alışkın olsak da yine de her şey güllük gülistanlık değil.

Çinli teknoloji firmalarından Honor’un başkan yardımcısı Xiong Junmi, Honor V20 tanıtımında yaptığı açıklamalarda Xiaomi’ye gönderme yapmıştı. “Honor V20 bir savaş sloganına değil, mobil telefon endüstrisini ilerletecek üst seviye teknolojilerin gelişime güveniyor.” diyen Junmi, üretim sürecindeki adı Savaş Meleği olan Xiaomi Mi 9’a gönderme yapmıştı. Honor Xiaomi’ye laf atsa da cevap Redmi’den geldi.

Xiaomi Grup başkan yardımcısı ve Redmi markasının genel müdürü Lu Weibing, “bazı markalar tarafından övülen ToF teknolojisinin, müşterileri para harcamak için kandırmaya yönelik bir hile” olduğunu söyledi. Weibing, bu teknolojiye sahip başka telefonlar olmasına rağmen böyle övülmesinin hile olduğunu söylüyor.

Çinli şirketlerin arasındaki ilişki ise oldukça ilginç. Redmi bağımsız bir alt marka olmasına rağmen pek çok kişi, Redmi’nin Xiaomi tarafından Honor’a rakip olarak konumlandırıldığına inanıyor. Honor ise kendine Redmi’yi değil Xiaomi’yi rakip olarak görüyor. Honor da Huawei’nin alt markası aslında ve bu yüzden de Xiaomi, kendini aşağı seviyeye çekmemek için Redmi üzerinden cevap veriyor.

Özetle Çinli devler arasında gerginlik had safhaya ulaşmış durumda. Bu tartışmanın ne kadar devam edeceğini ve reklam kampanyalarına yansıyıp yansımayacağını ise zamanla göreceğiz.