Apple, Yeni Video Servisini Nisan Ayında Tanıtacak

Apple, kullanıcılarının ücretsiz olarak orijinal içerik ve diğer dijital medya servislerine abone olabilmesi için bir video platformu tanıtmaya hazırlanıyor. Netflix ve Hulu'nun katılmayacağı neredeyse kesin olan "Kanallar" isimli platforma HBO'nun dahil olabileceği konuşuluyor.

Apple'ın Nisan ayında tanıtmayı hedeflediği yeni video yayın servisi için hazırlık aşamasında sona gelindi. iOS işletim sistemine sahip cihazlarda, kullanıcıların dijital yayınlara abone olmalarını sağlayacak hizmet, Amazon'un Prime Video Channels isimli hizmetine benzer bir şekilde yayınların iOS TV uygulamasından yayınlanmasını sağlayacak.

Video, dizi, film ve benzeri içerikleri izlemek için ayrı ayrı uygulamalar yerine, tüm platformları tek bir uygulamada toplamayı hedefleyen hizmet, kullanıcıların mobil video deneyimini kolaylaştırmayı hedefliyor. Sektörün iki dev şirketi Netflix ve HBO'nun platforma katılması için girişimler olsa da henüz net bir anlaşma sağlanmış değil.

CNBC'ye yapılan açıklamalarda Netflix'in katılmayı reddettiği fakat HBO'nun henüz net bir yanıt vermediği belirtiliyor. HBO ve Apple arasında yapılan görüşmenin kısa sürdüğü ve Apple'ın HBO'ya Amazon'un önerdiği şartları sunmadığı söyleniyor. Ayrıca CBS ve Viacom'un Apple'ın video yayın platformuna dahil olacağına tahmin ediliyor.

Veri paylaşımının ve gelir dağılımının nasıl olacağı, yayın şirketlerinin Apple'ın platformuna dahil olup olmama konusunda şüpheli yaklaştıkları tek nokta. Geçtiğimiz günlerde 25 Mart'ta duyurulacağı açıklanan Apple'ın haber servisinde, gelirlerin %50'si Apple'a gidecek. Video yayın servisinde de benzer bir durum olmasından endişe duyan şirketler, platforma temkinli yaklaşıyor.

Şu anda App Store üzerinden HBO Now, Netflix ve diğer yayın platformlarına kayıt olanlardan %15'lik pay alan Apple'ın, video platformu için diğer şirketlerden %30'luk bir pay talep ettiği söyleniyor. Yakın zamanda hangi yayın şirketlerinin platforma dahil olacağının, lansman tarihine kadar netleşmesi bekleniyor.