Amazon, Uydudan İnternet İçin İlk Adımları Atıyor

Amazon, SpaceX’in uydu internet projesi Starlink ile resmen rekabet etmeye başlıyor. Geçtiğimiz Nisan ayında imzalanan multimilyar dolarlık anlaşmalar ile Amazon, Dünya yörüngesine binlerce uydu gönderecek.

Görünüşe göre her ne kadar Jeff Bezos Amazon’un CEO’luğundan istifa etse de Jeff Bezos ve Elon Musk rekabeti bitmiyor ve bir üst noktaya taşınıyor. Amazon'un Dünya'nın yörüngesindeki küçük uyduları kullanarak uzaydan insanlara internet sağlama gibi bir projesi var ve adı Project Kuiper. Uzun süredir devam eden bu projede son olarak geçtiğimiz aylarda beklenen izinler alınmış ve ardından da anlaşmalar yapılmaya başlanmıştı.

Nisan ayında Amazon, Kuiper uydularının üç farklı roketle fırlatılması için milyarlarca dolarlık bir sözleşme (ticari uzay endüstrisi tarihindeki en büyük roket anlaşması) imzaladı: Jeff Bezos'un Blue Origin roketi, ABD'nin United Launch Alliance roketi ve Avrupa'nın Arianespace roketi. Amazon, Project Kuiper'ı ilk olarak 2019'da duyurdu ancak şirketin geçen ay yaptığı duyuru, olaya yeni bir ivme kazandırdı. Amazon’un bu hamlesi, ile Elon Musk’ın SpaceX'inin Starlink ağına açıkça bir meydan okuma.

Amazon, uzaya 3.236 mikro uydu göndermeyi planlıyor

SpaceX'in Starlink projesi, yörüngede halihazırda yaklaşık 2.000 uyduya sahip ve toplam 250.000 aboneye hizmet veriyor ve Federal İletişim Komisyonu, SpaceX'in toplam 12.000 uydu fırlatmasına izin veriyor. Amazon henüz tek bir uydu bile fırlatmamış olsa da, yine de piyasada büyük bir rol oynayabilir zira şirket, başlangıç olarak Project Kuiper dâhilinde 3.236 mikro uyduyu Dünya yörüngesine fırlatmayı planlıyor.

Amazon, 'Project Kuiper'i ilk olarak 2019'da duyurup piyasaya sürse de, asıl olay geçtiğimiz ay başladı. Amazon, Nisan 2022'de milyarlarca dolarlık bir sözleşme imzaladı ancak proje hakkında maalesef ne zaman fırlatılacağı gibi daha fazla ayrıntı vermediler.

Uluslararası Telekomünikasyon Birliği'nin verilerine göre, dünya nüfusunun tahminen %37'si hala interneti hiç kullanmadı ve bu insanların %96'sı gelişmekte olan ülkelerde yaşıyor. Amazon da bunu fırsat bilerek kendi temel hizmetlerini desteklemek için dijital altyapı geliştirmeye yatırım yapan Facebook ve Google ile birlikte teknoloji devleri listesine katılıyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Lütfen düşüncelerinizi aşağıdaki yorum bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın.