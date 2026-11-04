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HyperOS 4 Dağıtımı Başlıyor: İşte Güncellemeyi Alacak İlk Xiaomi, Redmi ve POCO Telefonlar!

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Xiaomi, 82 cihazı kapsayan kararlı HyperOS 4 dağıtımına bu ay 33 popüler telefon ve tablet modeliyle resmen başlıyor.

HyperOS 4 Dağıtımı Başlıyor: İşte Güncellemeyi Alacak İlk Xiaomi, Redmi ve POCO Telefonlar!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Xiaomi, amiral gemisi modellerini kapsayan ilk duyurunun ardından kapsamlı güncelleme takvimini netleştirdi.

Şirket, Xiaomi, Redmi ve POCO markalarına ait toplam 82 cihazı kapsayan kararlı HyperOS 4 dağıtım planını duyurdu. Kasım ayı başında başlayacak olan ilk dalgada 33 popüler model yeni sürüme kavuşacak.

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HyperOS 4 Dağıtımı Başlıyor: İşte Güncellemeyi Alacak İlk Xiaomi, Redmi ve POCO Telefonlar!
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Güncelleme üç aşamada sunulacak

Dağıtım süreci kasım ve aralık aylarına yayılan üç ana dalga hâlinde gerçekleştirilecek:

Kasım başı

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Xiaomi 17 serisi, Xiaomi 15 ve 15 Ultra, Leica Leitzphone, Xiaomi Pad 8 serisinin yanı sıra Redmi Note 15, Redmi Note 17 modelleri ile POCO F8 ve X8 serisi cihazlar ilk etapta güncellemeyi alacak.

Kasım ortası

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Xiaomi 15T ve 15T Pro, POCO F7 ve F9 serileri, POCO X7 Pro türevleri, Xiaomi Pad 7 serisi, Xiaomi Pad Mini, POCO Pad modelleri ve Redmi Pad 2 Pro bu grupta yer alıyor.

Aralık ayı

Xiaomi MIX Flip, Xiaomi 14 ve 13 serisi, Xiaomi 14T ve 13T modelleri, Redmi Note 14 ailesi, çeşitli POCO F6, X6, X7 ve M serisi cihazlar ile Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 gibi tabletler yıl sonuna doğru güncellenecek.

Toplamda 67 telefon ve 15 tableti kapsayan bu geniş liste için Xiaomi, belirtilen tarihlerin tahmini olduğunu hatırlatıyor. Güncellemelerin cihazlara ulaşma süresi bölgeye ve test süreçlerine bağlı olarak değişiklik gösterebilecek. Kararlı HyperOS 3 sürümünden geçiş yapacak kullanıcılar için güncelleme paketinin boyutunun 8 GB'ı aşabileceği belirtiliyor.

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