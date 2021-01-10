Amazon, bugün yaptığı açıklamada ABD'deki kongre baskınında planların yapıldığı uygulama olan Parler'in AWS hizmetini iptal ettiğini açıkladı. Parler, bugün 10:59 itibarıyla yeni bir sağlayıcı bulana kadar kullanılamaz hale gelecek.

Bundan üç gün önce Amerika Birleşik Devletleri'nin Washington DC'de bulunan kongre binası, Donald Trump destekçileri tarafından basılmıştı. Yaralanan ve hayatını kaybedenlerin olduğu baskın, Donald Trump ve destekçilerine yönelik sert eylemlerin yapılmasına ayak olmuştu.

Facebook, Instagram ve Twitter gibi sosyal medya devleri Donald Trump'ın hesabını kalıcı olarak yasaklamış, Discord ve Reddit gibi platformlar bazı Trump yanlısı sayfaları kapatmıştı. Bununla birlikte kongre baskınında planın yapıldığı yer olduğu düşünülen Parler uygulaması hem App Store hem de Google Play Store'dan kaldırılmıştı. Parler, bugünse hiç kullanılamayacak bir hale gelme tehlikesiyle karşı karşıya.

AWS hizmeti iptal ediliyor:

Amazon'un "Amazon Web Services (AWS)" isimli bulut servisinden faydalanan Parler, yakında bu hizmetten mahrum kalacak gibi duruyor. BuzzFeed News'in haberine göre Amazon, Parler'in AWS hosting hizmetlerine olan erişimini durduracak. Şirketin bu konudaki bir e-postası da ortaya çıktı.

BuzzFeed News tarafından elde edilen e-postaya göre AWS Trust and Safety ekibinden bir üye, Parler'e Amazon'un hizmet şartlarını ihlal ettiğini bildirdi. E-postada Amazon'un, Parler'in yönetim şeklinden memnun olmadığı ve şirketin platformu yalnızca gönüllülerden oluşan bir ekibe dayanarak etkin bir şekilde yönetebileceğine ikna olmadığı belirtildi. Bu haberin ardından Engadget, Amazon'la iletişime geçti ve şirketten de açıklama geldi.

Parler, bugün 10:59 itibarıyla kullanılamayacak:

Amazon tarafından yapılan açıklamada Parler'de açık bir şekilde şiddete teşvik eden 98 paylaşımın raporlandığı ifade edildi. Şirket, Parler'in AWS hizmet şartlarına uymak için etkili bir sürece sahip olmadığı kanısına vardı. Amazon, bu cümlenin ardından kesin bir açıklama yaparak "Parler'in hesabını 10 Ocak Pazar saat 10:59'da askıya almayı planlıyoruz." cümlesine yer verdi. Yani Parler an itibarıyla yeni bir sağlayıcı bulana kadar tamamen kullanılamaz hale geldi.