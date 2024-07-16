Bugün başlayan Prime Day Fırsatları kapsamında pek çok ürün indirime giriyor. Bu ürünleri merak ediyorsanız içeriğimize göz atabilirsiniz.

16-22 Temmuz tarihleri arasında devam edecek olan Amazon Prime Day Fırsatları bugün itibariyle başladı. Bu indirimler kapsamında gözümüze çarpan bazı fırsat ürünlerini sizler için araştırdık. İçeriğimize göz atıp bu ürünler hakkında bilgi sahibi olabilir, ihtiyacınız olanları sepetinize ekleyebilirsiniz. Fırsartardan yararkanmak için, henüz Amazon Prime üyesi değilseniz buraya tıklayarak hemen Amazon Prime üyesi olabilirsiniz.

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Terlemeyi önleyen kumaş yapısı sayesinde uzun süreler boyunca oturabileceğiniz bir ürün olan xDrive 15'Li Plus Profesyonel Oyuncu Koltuğu, indirim fırsatı olarak gözümüze çarpıyor.

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Haftanın en çok satan monitörleri arasında zirvede yer alan Samsung Odyssey G3, Prime Day'a özel %13 indirimi ile tercih edilmeye devam ediyor.

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Ses kalitesi, kulağa oturması ve gürültü önleme özellikleri ile kullanıcıların beğenisi kazanan Soundcore by Anker Life Q30 Bluetooth Kablosuz, %19 oranındaki indirimli fiyatı ile satışa sunuluyor.

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İndirimde olan kulak üstü kulaklıkların hepsine buraya tıklayarak ulaşabilirsin.

Estetik tasarımı ve dayanıklı gövde yapısı ile uzun yıllar boyunca rahatlıkla kullanabileceğiniz bir ürün olan ASUS RGB Mekanik Oyun Klavyesi, indirim fırsatları kapsamında satılmaya devam ediyor.

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İndirimde olan bütün klavyelere ulaşmak için buraya tıklayabilirsin.

Matkap kategorisinde en çok satanlar arasında birinci sırada yer alan Black+Decker BEH710 Darbeli Matkap, beton dahil olmak üzere tüm zeminleri kolayca delebilir. Ayrıca %41 oranındaki indirimi ile kaçırılmayacak bir fırsat.

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İndirimde olan tüm matkaplara ulaşmak için buraya tıklayabilirsin.

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Küçük boyutuna göre sesi sizi oldukça tatmin edecek olan, aynı zamanda suya karşı da dayanıklılığı bulunan JBL Go Essential Taşınabilir Hoparlör, indirim seçenekleri arasında yerini alıyor.

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İndirimde olan bütün taşınabilir hoparlörleri görmek için buraya tıklayabilirsin.

SSD ihtiyacı olanlar için indirimli fiyatı ile gözümüze çarpan Samsung 870 EVO SATA III 500 GB SSD, bilgisayarınızın hızını artıracak bir ürün.

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İndirimde olan taşınabilir SSD seçeneklerinin tümüne ulaşmak için buraya tıklayabilirsin.

3 aylık Gamepass ile birlikte gelen Microsoft Xbox Series S, Prime Day fırsatları kapsamında bulunan ürünler arasında yer alıyor.

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İndirim fırsatı olarak değerlendirilen Xbox aksesurlarını buraya tıklayarak görebilirsin.

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Fiyat performans olarak değerlendirdiğinde sizi oldukça tatmin edecek bir oyuncu faresi olan Logitech G G102 Kablolu Oyuncu Mouse, normal fiyatına ek %12 indirim ile satılıyor.

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İndirimde olan mouse seçeneklerine göz atmak için buraya tıklaman yeterli.

Hem ıslak hem de kuru alanlarda kullanabileceğiniz bir ürün olan Philips 13'ü 1 Arada Erkek Bakım Seti, indirimli fiyatı ile Prime Day kapsamında karşımıza çıkıyor.

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İndirimde olan bütün tıraş makinelerini buraya tıklayarak inceleyebilirsin.

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