Amazon, Prime Day döneminde gecikme yaşayan müşterilerine bir e-posta gönderdi. Şirket, yaşanan aksaklıklardan dolayı özür dilerken telafi etmek için Prime aboneliği tutarındaki 39 TL'nin kullanıcıların hesabına hediye çeki olarak tanımlandığını ifade etti.

Amazon’un artık bir gelenek hâline getirdiği Prime Day kampanyası, bu yıl da 11-17 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirildi. Birbirinden farklı kategorilerde birçok ürün, kampanya kapsamında dev indirimlere girdi.

İndirimlerin bitmesinin üzerinden biraz süre geçmesinin ardından Amazon, bugün üyelerine bir mesaj gönderdi. Mesaj, Prime Day dönemindeki gecikmeler hakkındaydı.

Amazon, gecikme yaşayanlara Prime üyeliğinin aylık ücreti olan 39 TL değerinde bir hediye çeki verdi

Teknoloji devi, gönderdiği mesajda Prime kapsamındaki siparişlerde yaşanan gecikmeler için özür diledi. Yaşanan aksaklıklar için özür dileyen şirket, bunu telafi etmek için gecikme yaşayanlara 1 Ağustos tarihi itibarıyla bir hediye çeki tanımladıklarını belirtti. Bu çekin tutarının da Prime üyeliğinin aylık abonelik ücreti 39 TL olduğu aktarıldı.

Amazon, siparişi ulaşanların e-postayı dikkate almaması gerektiğini söylüyor. Hediye çekinin, bir sonraki Amazon siparişinde kullanılabileceğini belirtirken kodun hesaplara eklendiğini; bu yüzden de ek bir işlem yapmaya ihtiyaç olmadığını ekliyor.