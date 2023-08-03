Amazon, kitaptan uyarlanan ve iki eşcinsel karakteri konu alan Red, White & Royal Blue filmini Türkiye ve Orta Doğu'da yayınlamayacak.

Daha önce The Boys dizisinin 3. sezonunda bazı bölümlerde uyguladığı sansürlerle gündeme gelen Amazon Prime Video, bir sansür kararıyla daha konumuz oldu. Üstelik bu kez görüntülere veya altyazıya sansür değil, doğrudan bir içeriğin yayınlanmaması söz konusu.

Amazon, iki eşcinsel bireyi konu alan Red, White & Royal Blue filmini tüm dünyada yayınlarken Türkiye ve Orta Doğu ülkelerinde yayınlamayacak.

İddianın yer aldığı paylaşım:

Red, White & Royal Blue filmi nedir?

Red, White & Royal Blue, New York Times en çok satanlar listesine girmeyi başaran, Casey McQuiston’ın aynı adlı romanından uyarlanıyor. Film, kavga sonucunda birbiriyle tanışan İngiliz prens Henry ve ABD Başkanı oğlu Alex Claremont-Diaz’ın baskı sonucunda arkadaşmış gibi davranmalarını, ardından birbirine aşık olmasını konu alıyor.

Filmin Amazon Prime Video’nun Türkiye ayağında bir sayfası bulunmuyor. Amazon’un basın sayfasında ise filmin “Dünya çapında” yayınlanacağı bilgisi yer alıyor. Film, 11 Ağustos’ta Prime Video’da yayınlanacak.

Red, White & Royal Blue, filmlerin derecelendirmesini yapan kuruluş Amerikan Sinema Filmleri Derneği tarafından “R-rated” olarak değerlendirilmişti. Bu, filmin 18 yaş altındaki bireyler için uygun olmadığı anlamına geliyor.

Amazon’un bu kararı alması doğal sayılabilir…

Red, White & Royal Blue fragmanı: