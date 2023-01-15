Verdiği hizmetlerle Netflix ve Disney gibi büyük platformlara rakip olmaya çalışan Amazon, Prime’a göre daha uygun fiyatlı olan yeni sistemi “Prime Lite”ı Hindistan’da test etmeye başladı.

E-ticaretten sonra dizi ve film tarafındaki çalışmalarıyla da adından söz ettiren Amazon, sunduğu Amazon Prime hizmetiyle büyük beğeni topluyor. Amazon Prime, günümüzde birçok dijital içerik platformuna göre uygun fiyatlı olmasıyla tercih sebebi olurken, gelen yeni bilgiler daha da bütçe dostu olan Amazon Prime Lite sisteminin de test edildiğini ortaya çıkardı.

Duyurulan yeni sistem birkaç önemli farkla birlikte Amazon Prime ile neredeyse aynı avantajlara sahip.

Amazon Prime Lite, Hindistan'da sınırlı sayıda kullanıcıda test edilmeye başlandı

Amazon, Hindistan'daki kullanıcılar için Prime Lite adlı yeni bir abonelik hizmetini test ettiğini duyurdu. Hizmet şu anda yalnızca ülkedeki belirli Prime üyelerine Beta sürümü olarak sunuluyor ve giriş fiyatı yıllık 999 Rupi (yaklaşık 230 TL) olarak belirlendi.

Prime Lite, birkaç önemli farkla birlikte Amazon Prime ile neredeyse aynı avantaj ve hizmetleri sunuyor. Önemli farklardan biri; yeni Prime Lite üyeliğinin Amazon Prime Music'e erişimi içermemesi. Ancak zaten şirketin müzik uygulaması henüz Türkiye’de de erişime açılmadı. Bunun yanında, Prime Lite kullanıcıları ücretsiz EMI, ücretsiz e-kitaplar veya Prime Gaming'den de yararlanamıyor.

Teslimat olarak ise Prime Lite, Amazon Prime'ın “Aynı Gün veya Bir Gün” teslimatının aksine, ürünlerde “İki Gün” teslimat avantajı sunuyor. Prime Lite kullanıcıları, Prime Video'da sınırsız içeriğe erişebiliyor ancak bu içerikler HD formatında değil, öte yandan videolar reklam da içeriyor.

Amazon'un Prime Lite hizmeti şu anda beta test aşamasında ve Hindistan'da yalnızca sınırlı sayıda kullanıcı tarafından kullanılabiliyor. Şirket, Prime Lite hizmetinin ülke genelindeki tüm kullanıcılara ne zaman sunulacağını ya da sunulup sunulmayacağını henüz açıklamadı.