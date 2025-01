Jeff Bezos'un SpaceX'e rakip olacak girişimi Blue Origin, ilk fırlatmasını nispeten başarılı bir şekilde tamamladı.

Milyarderlerin uzay yarışı, Jeff Bezos'un Blue Origin şirketine ait yeni New Glenn roketini Florida Cape Canaveral'dan başarıyla fırlatılmasıyla rekabetin daha da körükleneceği bir döneme girdi.

Geçtiğimiz gece yedi yeniden kullanılabilir BE-4 motoru tarafından ateşlenen New Glenn, NG-1 roketini uzaya taşıdı. İkinci aşama başarıyla ayrılarak yükü yörüngeye ulaştırdı. Ayrıca Blue Ring Pathfinder adı verilen yük aracı da başarıyla etkinleştirildi ve sistemin sorunsuz çalıştığı doğrulandı.

Fırlatma başarılı olsa da güçlendirici ile iletişim kaybı yaşandı

Fırlatmanın dikkat çekici anlarından biri ilk aşama güçlendiricinin Atlantik Okyanusu’ndaki otonom iniş platformuna iniş denemesiydi. Ne yazık ki güçlendirici iniş sırasında kontrolle bağlantısını kaybederek veri göndermeyi durdurdu. Şirket, güçlendiricinin kaybedildiğini doğruladı ve bahar aylarında yeni bir test yapılacağını açıkladı.

Blue Origin CEO’su Dave Limp, "New Glenn’in yörüngeye ulaşması başlı başına bir başarıydı. Güçlendiriciyi indirmek iddialı bir hedefti ancak çok şey öğrendik. Bir sonraki fırlatmada başaracağımıza inanıyoruz." dedi.

Bu tarihi fırlatma, New Glenn roketinin yaklaşık on yıllık bir geliştirme sürecinin ardından geldi ve şirket SpaceX ile olan rekabetinde artık daha üretken olmanın peşinde. New Glenn’in taşıma kapasitesi, SpaceX’in Falcon Heavy’siyle benzerlik gösteriyor ve yine aynı şekilde yeniden kullanılabilir bir tasarıma sahip.