Amazon’un sahibi olduğu, dünyanın en büyük yayıncılık platformu Twitch hacklendi. Platformun kaynak kodları, son 3 yıl boyunca yayıncıların kesinti ve vergiler hariç gelirleri, kullanıcı bilgileri ve şifreler sızdırıldı. Toplam dosya boyutu 125 GB’ı buluyor.

2014’te Amazon tarafından satın alınan ve Amazon Gaming’in büyük bir parçası olan canlı yayın platformu Twitch, yakın tarihin en büyük dijital sızıntılarından birisine kurban gitti. The Verge’ün 4chan’da yayınlanan posta dayandırdığı habere göre saldırganın kimliği anonimliğini koruyor.

Sızdırılan bilgiler arasında yayıncılara son 3 yıl boyunca yapılan ödemelerin bilgileri, mobil, masaüstü ve konsol uygulamalarının kaynak kodları, SDK ve AWS altyapıları ve en önemlisi de Amazon’un henüz yayınlamadığı Steam rakibi platformu hakkında önemli bilgilere ulaşıldı.

Twitch'in hacklenmesi ile 125 GB'lık ilk dosyada ortaya çıkan bilgiler şu şekilde:

Twitch yayıncılarının son 3 yıl içinde aldığı toplam ödemeler (toplam gelirleri),

Masaüstü ve tarayıcı uygulaması twitch.tv'nin tamamı,

Mobil, masaüstü ve oyun konsolu uygulamalarının tüm kaynak kodları,

Twitch tarafından kullanılan SDK'lar, Amazon Web Services hizmetleriyle ilgili kodlar,

Amazon'un henüz adını bile duyurmadığı Steam rakibi oyun kütüphane, işlemci ve mağazası: Vapour (kod adı),

Twitch'in kullandığı tüm güvenlik araçları,

Twitch'in sahibi olduğu IGDB ve CurseForge gibi platformlar hakkında tüm veriler ve kaynak kodlar

Gelişmeler hem The Verge hem de Video Game Cronicles kaynakları tarafından doğrulandı. Ayrıca söz konusu sızıntının 4 Ekim Pazartesi gününden itibaren gerçekleştirildiği ve Twitch'in durumdan haberdar olduğu gelen bilgiler arasında.

Twitch yayıncılarının gelirleri ne kadar?

NOT: Kişisel verilerin ihlali söz konusu olduğu için yayıncı gelirlerini isim isim paylaşamıyoruz. Bu konudaki anlayışınız için teşekkür ederiz.

Sızıntılara göre Türkiye'de en yüksek gelirli yayıncı 2019'dan bu yana 510 bin dolardan daha fazla gelir elde etti. İlk 10'un sonuna doğru 3 yıllık toplam gelir miktarı 100 bin dolara kadar düşüyor. Ayrıca Türkiye'nin en çok kazanan yayıncıları, dünya sıralamasında ilk 250 - 300 arasında yer alıyor. Dünya geneline baktığımızda ise sadece Eylül ayında en çok gelir elde eden yayıncının 750 bin dolar para kazandığını görüyoruz.

Twitch hesabınızı İki Faktörlü Doğrulama seçeneğini aktif ederek güvenceye alabilirsiniz: