Yaşanan her siber krizde odak noktalarından birisi haline gelen, geçmişinde pek çok aktivist siber saldırı ile ilişkili olan hacker grubu Anonymous, 7 saat süren Facebook krizi hakkında yeni bir açıklama yaptı.

Tarihin en büyük siber krizini atlattığımız 4 Ekim gecesinde gözümüz kulağımız olan Twitter, aynı zamanda pek çok asılsız bilginin dolaşıma girdiği bir ortama da dönüştü. Bu bilgilerden birisi de Facebook'un 1,5 milyar kullanıcısına ait olduğu söylenen bilgilerin satışa çıktığı iddiasıydı.

Kimileri Facebook'un hacklendiğini söylerken kimileri sorunun kaynağında bazı teknik hatalar yattığını iddia etti. Facebook'un altyapı direktörü Santosh Janardhan ise, şirketin sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, kesintinin hatalı bir konfigürasyondan kaynaklandığının saptandığını bildirdi.

Ünlü hacker grubu, kesinti sırasında ortada dolaşan "1,5 milyar kullanıcının bilgilerinin satışa çıktığı" haberini yalanladı. Anonymous’un Twitter'dan yaptığı o açıklaması:

"Facebook kesintisi sırasında, Facebook'un saldırıya uğradığı ve 1,5 milyar kullanıcının verilerinin sızdırıldığı manşetlerini okumuş olabilirsiniz. Bu bilgi yanlış, insanlar tık alabilmek uğruna sansasyonel başlıklar oluşturarak kesintinin ekmeğini yemeye çalıştı.

Gerçekte olansa şu: Birisi 1,5 milyar kullanıcının genel bilgilerini indirmek için bir web kazıyıcı kullandı. Bunlar yalnızca Facebook ile paylaşmayı seçtiğiniz herkese açık bilgiler ve herkes bu bilgileri zaten görebilir."

Halihazırda 2,89 milyar kullanıcıya sahip olan Facebook hakkında daha önce de benzer iddialar çıkmıştı. Şirket, bu süreçte kullanıcı bilgilerinin çalındığına dair bir delil bulunmadığını belirterek, bu yöndeki haberleri yalanladı.

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