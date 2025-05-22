Amazon, alışveriş yaparken ürünleri tek tek okuyup incelemekle uğraşmak istemeyenler için yeni bir özellik deniyor. Yapay zekâ destekli bu sistem, ürün sayfalarındaki bilgileri ve yorumları analiz edip kısa sesli özetler hazırlıyor. Özelliği destekleyen ürünlerde “Öne çıkanları dinle” butonuna tıklanarak, ürünle ilgili temel bilgiler ses kaydı şeklinde dinlenebiliyor.

Amazon, alışveriş yaparken ürün araştırma derdini biraz olsun hafifletmek için yeni bir özellik denemeye başladı. Yapay zekâ destekli bu sistem ürünle ilgili bilgileri ve kullanıcı yorumlarını inceleyip kısa sesli özetler hazırlıyor. Böylece ürün sayfasına girip uzun uzun okumak yerine, uygulama üzerinden özetleri dinlemek mümkün hâle geliyor.

Yeni özellik şimdilik Amazon Alışveriş uygulamasındaki bazı ürünlerde kullanılabiliyor. Eğer bir ürün bu özellikle destekleniyorsa, görselin altında “Öne çıkanları dinle” diye bir buton çıkıyor. Butona tıklanarak ürünle ilgili temel bilgiler kısa bir ses kaydıyla sunuluyor. Özellik özellikle satın alma kararı öncesi araştırma gerektiren ürünlerde fayda sağlayacak şekilde tasarlandı.

Sesli özet sistemi yakında daha fazla kullanıcıya ulaşacak

Sistem büyük dil modelleri (LLM) aracılığıyla çalışıyor. Amazon’un ürün kataloğundaki bilgiler, kullanıcı yorumları ve internet üzerindeki içerikler yapay zekâ tarafından analiz edilerek kısa anlatımlara dönüştürülüyor.

Şu anda yalnızca ABD’de sınırlı sayıda kullanıcıya sunulan bu özellik, ilerleyen dönemlerde daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşacak. Amazon, alışveriş sürecini kolaylaştırmaya yönelik yapay zekâ destekli çözümlerini genişletmeye devam ediyor.