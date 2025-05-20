Amazon’un Prime Air drone’ları, iPhone ve benzeri lityum iyon pilli ürünleri belirli bölgelere 60 dakikada teslim edebilecek. Yeni sistemle teslimatlar, seçilen sabit bir noktaya otomatik olarak yapılıyor ve kullanıcıların QR kod yerleştirmesi gerekmiyor.

Amazon, ABD'de sınırlı bölgelerde başlattığı yeni teslimat sistemiyle gündemde. Artık içinde lityum iyon pil bulunan ürünler belirlenen noktalara drone ile gönderilebilecek.

ABD Federal Havacılık Kurulu (FAA) Amazon’un Prime Air adlı drone sistemi için yeni bir onay verdi. Bu sayede iPhone, AirPods gibi lityum iyon pilli cihazlar artık drone’larla teslim edilebilecek. Amazon ise bu hizmetin şimdilik sadece bazı bölgelerde geçerli olduğunu ve teslimatın 60 dakika içinde tamamlanabildiğini açıkladı.

Drone’lar 4 metre yüksekten paket bırakıyor

Yeni sistemle birlikte teslimat süreci de yeniden düzenlendi. Artık kullanıcıların yere QR kod yerleştirmesine gerek kalmadan, paketler daha önce belirlenen teslimat noktasına otomatik olarak bırakılıyor. İlk siparişte, evin kuşbakışı görüntüsü üzerinden uygun bir teslimat alanı seçiliyor ve sonraki teslimatlar da aynı noktaya yapılıyor.

Amazon, bu teslimatları MK30 adı verilen yeni drone modeliyle gerçekleştiriyor. Hafif yağmurda çalışabilen bu drone'lar, 2,2 kilograma kadar olan paketleri taşıyabiliyor. Teslimat sırasında paket, yaklaşık 4 metre yükseklikten bırakılıyor. Şu an için bu hizmet yalnızca Texas’ın College Station bölgesinde ve Arizona’daki Phoenix şehrinin batısında kullanıma açık. Amazon, geçtiğimiz yıl FAA’den drone’larını pilotun doğrudan görüş alanı dışında da uçurabilmek için izin almıştı. Bu da şirketin teslimat ağını çok daha geniş bölgelere yayabilmesinin önünü açtı.