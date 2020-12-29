AMD'nin zen 3 mimarili yeni işlemcisi Ryzen 9 5900H'nin Benchmark sonuçları ortaya çıktı. Sonuçlar, AMD'nin oldukça iddialı bir işlemci geliştirdiğini ortaya koyuyor.

AMD'nin son dönemde hakkında bolca bilgi gelmeye başlayan Cezanne-H ailesinin üyelerinden Ryzen 9 5900H'nin benchmark sonuçları ortaya çıktı. Sonuçlar, işlemcinin neredeyse Intel'in 10 çekirdekli masaüstü işlemcileri kadar hızlı olacağını ortaya koyuyor.

AMD Ryzen 9 5900H CPU, AMD'nin Cezanne-H serisi dizüstü bilgisayar çipleri arasında çıkacak en hızlı işlemcilerden biri olacak gibi görünüyor. Zen 3 çekirdek mimarisinin de sağladığı avantajla oldukça yüksek performans sunması beklenen işlemci, 8 çekirdek ve 16 iş parçacığına sahip.

İşlemcide 16 MB L3 önbellek ve 4 MB L2 önbellek yer alacak. 3,30 GHz saat hızına sahip olan yonga, 4,65 GHz hıza kadar da çıkabilecek. Gelişmiş bir Vega GPU ile gelecek olan Ryzen 9 5900, ailenin diğer üyesi Ryzen 9 5900HX'in sahip olduğu hız aşırtma işleminden ve sağladığı performans artışından mahrum olacak.

AMD Ryzen 9 5900H, 32 GB DDR4-3200 MHz bellek ile donatılmış standart bir test platformunda test edildi. CPU, tek çekirdekte 1520 ve çoklu çekirdekte 9325 puan aldı. Ufak bir karşılaştırma yapabilmemiz adına benzer segmentteki işlemci Ryzen 9 4900HS'ye göz atmamız gerekirse, bu işlemci tek çekirdekte 1092 puan ve çoklu çekirdekte 7040 puan almıştı.

Bu karşılaştırma üzerinden Ryzen'in tek çekirdekli testlerde yüzde 39 ve çok çekirdekli testlerde yüzde 32'lik bir gelişme sağladığını gösteriyor. Bir nesil arasında böylesine ciddi bir gelişmenin yapılabilmesinin de oldukça etkileyici olduğunu söylemekte fayda var.