Xiaomi'nin önümüzdeki yıl piyasaya sürülecek Mi Notebook Pro modelleri Tiger Lake-H ve AMD Cezanne işlemcilerle Geekbench'te ortaya çıktı. Paylaşılan sonuçlar, her iki şirketin de yeni nesil işlemcilerinde tek çekirdek performansına önem verdiğini gösteriyor.

Tiger Lake-H ve AMD Cezanne işlemcileri kullanan birkaç farklı Mi Notebook Pro modeli, kıyaslama platformu Geekbench'te listelendi. Listelerde 35 W'lık Tiger Lake-H CPU'lar olan Intel Core i7-11370H ve Core i5-11300H varyantlarının yanı sıra bir de AMD Cezanne Ryzen 5 5600H APU ile desteklenen Mi Notebook Pro modeli bulunuyor.

Yapılan sızıntıyla birlikte Xiaomi'nin önümüzdeki yıl piyasaya sürülecek Mi Notebook'larının 11. Nesil Intel Tiger Lake-H ve AMD Cezanne işlemcilerle birlikte geleceğinin bir kez daha doğrulandığını söyleyebiliriz. Dilerseniz şimdi gelin, farklı işlemcilerin nasıl sonuçlar verdiğine daha yakından göz atalım.

Tiger Lake-H işlemcilerle güçlendirilen Mi Notebook Pro'nun aldığı sonuçlar:

Intel tarafıyla başlamak gerekirse 3,7 GHz temel saat hızı ve 4,7 GHz'e kadar hız aşırtmayı destekleyen, 4 çekirdek 8 iş parçacığına sahip Core i7-11370H ile donatılan Mi Notebook Pro, kıyaslamada tek ve çok çekirdekli testlerde sırasıyla 1.572 ve 5.065 puan aldı.

Yine 4 çekirdek ve 8 işlem parçacıklı olan ancak 3,11 GHz taban saat hızında çalışan ve 4,3 GHz'e kadar hız aşırtmayı destekleyen Core-i3-11300H'li model ise kıyaslamada tek çekirdek için 1.436 ve çok çekirdek için 4.912 puan almayı başardı.

Bu noktada sızdırılan Core i3-11300H'nin performansını 10. Nesil Comet Lake-H Core i5-10300H ile karşılaştıracak olursak yeni nesil Tiger Lake-H'nin tek çekirdekte önceki nesle kıyasla %16,3'e varan bir artış sağladığı ancak iş çok çekirdekli performansa gelince yalnızca %4,2'lik nominal bir artış sergilediği söylenebilir.

Öte yandan 4 çekirdek 8 işlem parçacığına sahip olmasına rağmen Core i7-11370H'nin Geekbench tek çekirdekte Core i7-10750H'ye kıyasla %18 daha performanslı olduğu görülüyor. Çok çekirdek tarafındaysa daha az çekirdek nedeniyle doğal olarak yarışın kaybedeni oluyor.

Toparlamak gerekirse Intel'in yeni nesil işlemcilerde çok çekirdek yerine tek çekirdek performansına önem verdiği açıkça görülüyor. Ayrıca hem 35 W hem de 45 W varyantlarda geleceğini daha önceki sızıntılardan bildiğimiz Tiger Lake-H'nin bu listelemede 35 W'lık varyantlarla karşımıza çıktığını da belirtmek gerekiyor.

Ryzen 5 5600H ile güçlendirilen Mi Notebook Pro'nun aldığı sonuçlar:

Daha önce Intel işlemcilerle piyasaya sürülen Mi Notebook'lar görünüşe göre önümüzdeki yıl AMD'ye de güvenecek zira AMD Ryzen 5 5600H APU'yla donatılan bir Mi Notebook Pro'nun da listeleri ortaya çıktı.

Cezanne işlemci, yapılan testler sonucu tek çekirdekte 1.362 ve çok çekirdekte 5.994 puan alabildi. Listeye göre APU'nun 3,3 GHz'lik bir taban saat hızına sahip olduğunu, 4,24 GHz'e kadar hız aşırtmayı desteklediğini ve 6 çekirdek 12 iş parçacığından oluştuğunu belirtelim.

Önceki nesil Ryzen 5 4600H Renoir APU'yla karşılaştırma yapacak olursak da Ryzen 5 5600H'nin tek çekirdekte %36,7 ve çok çekirdekli performansta %23 artış gösterdiği söylenebilir.

Bu ilk gözlemler, Tiger Lake-H'nin tek çekirdek performansında AMD rakiplerine kıyasla %15-20 civarında daha performanslı olabileceğini gösteriyor. Ancak 35 W Tiger Lake-H işlemcilerin 4 çekirdekle sınırlandırılacağını ve yalnızca 45 W varyantların 8 çekirdeğe kadar çıkabileceğini de unutmamak gerekiyor.