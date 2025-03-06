AMD'nin merakla beklenen yeni işlemcilerinin lansman tarihi ve fiyatlandırmalarına dair yeni detaylar ortaya çıktı.

AMD'nin yeni oyun canavarı işlemcisi Ryzen 9 9950X3D ve Ryzen 9 9900X3D, yeni sızıntılara göre 12 Mart’ta piyasaya sürülecek. Lansman tarihinin dışında yeni işlemci 9950X3D'nin fiyatı dikkatleri üzerine çekmiş durumda.

X'te "9550pro" adlı sızıntı kaynağı, AMD'nin pazarlama için hazırladığı düşünülen bir görseli hesabında paylaştı. Görselle birlikte Ryzen 9 9950X3D’nin 5599 Çin yuanına (yaklaşık 772 dolar) satılabileceği ortaya çıktı. Ryzen 9 9900X3D’nin ise 4599 yuan (yaklaşık 634 dolar) seviyesinde olacağı belirtiliyor. Bu fiyatlar, önceki nesil Ryzen 9 7950X3D’nin çıkış fiyatı olan 699 dolardan daha yüksek.

9950X3D, 7950X3D'den daha pahalı olacak

Ryzen 9 7950X3D'nin global fiyatı bugünlerde 734 dolar civarında seyrediyor. Dolayısıyla 9950X3D’nin 772 dolarlık fiyat etiketinin olması gerekenden daha pahalı olduğu düşünülüyor.

Yine de bu fiyatların kesin olmadığını unutmamak gerek. Çinli perakendecilerden gelen sızıntılar zaman zaman yanıltıcı olabiliyor ve stok ile bölgesel talepler fiyatları ciddi oranda etkileyebiliyor.

AMD, henüz yeni nesil Ryzen işlemcilerin fiyatlandırması veya çıkış tarihi hakkında resmî bir açıklama yapmış değil ancak kuvvetle muhtemel 12 Mart'ta tüm detayları öğrenebileceğiz.

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