AMD'nin yeni ekran kartı RX 9070 XT, sızan performans testlerine göre RTX 4080'den daha iyi bir performans verebilir.

AMD’nin yakında piyasaya süreceği ekran kartı RX 9070 XT, NVIDIA'nın RTX 50 serisinde yaşattığı sorunların ardından belki de bu nesilde istediği ilgiyi görebilir.

Ortaya çıkan yeni sızıntılar, AMD'nin yeni ekran kartı RX 9070 XT'nin RTX 4080 ile benzer bir performans sunabileceğine işaret ediyor.

Son sızıntılara göre Gigabyte RX 9070 XT modeli 1080p OpenGL FurMark testinde 20.732 puan (345 FPS) elde etti. Bu skor RTX 4080 ile aynı seviyede, hatta bir adım önünde.

İyi bir fiyatlandırma ile RX 9070 XT başarılı olabilir

Bunun yanı sıra RX 9070 XT’nin bir başka FurMark sızıntısı, yeni ekran kartının RX 7900 XTX ile aynı performansı sergilediğini, dolayısıyla yine RTX 4080’e oldukça yakın olduğunu gösteriyor. Ayrıca AMD kaynaklı olduğu iddia edilen başka bir bilgi ise kartın RTX 5070 Ti ile rekabet edecek düzeyde olabileceğini öne sürüyor.

İşin en ilginç kısmı ise soğutma performansı. FurMark gibi yoğun stres testlerinde bile RX 9070 XT’nin sıcaklığı sadece 55°C seviyesinde kalıyor. Bu da AMD'nin yeni canavarının verimli bir termal tasarıma sahip olabileceğini gösteriyor.

Şimdi tüm gözler AMD’nin fiyat politikasına çevrilmiş durumda. Eğer RX 9070 XT gerçekten RTX 4080 seviyesinde bir performans sunuyorsa ve AMD uygun bir fiyat belirlerse bu nesilde gerçekten başarılı olabilir.