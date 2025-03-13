AMD'nin yeni performans canavarı Ryzen 9 9950X3D, yapılan testlerde Windows 10'da daha iyi oyun performansı sağlıyor.

AMD'nin "oyuncular ve içerik üreticileri için dünyanın en iyi işlemcisi" olarak lanse ettiği Ryzen 9 9950X3D, yapılan testlere göre Windows 10'da Windows 11'den daha iyi performans gösteriyor.

YouTube benchmark kanalı Tech YES City tarafından gerçekleştirilen testlerde Ryzen 9 9950X3D'nin Windows 11'deki oyun performansında Windows 10'a kıyasla belirgin bir düşüş keşfedildi.

Windows 10'da %10 daha iyi performans veriyor

Örneğin Counter-Strike 2 testlerinde Ryzen 9 9950X3D, Windows 10'da 745 FPS alırken, Windows 11'de bu değer 729 FPS'ye ve VBS (sanallaştırma tabanlı güvenlik) açıkken 710 FPS'ye kadar düştü. Fortnite ise Windows 10'da 591 FPS'ye ulaşırken, Windows 11'de 541 FPS ile %9,2'lik bir performans kaybı yaşadı.

Benzer şekilde Marvel Rivals, Baldur’s Gate 3 ve Kingdom Come Deliverance 2 gibi oyunlar da Windows 10’da daha akıcı çalışırken, Windows 11’de beklenenden düşük performans sergiledi.

Windows 11'in 24H2 sürümü bile bu sorunu çözemedi. Microsoft'un 14 Ekim 2025'te Windows 10 desteğini sona erdireceği düşünüldüğünde, oyun performansına önem veren kullanıcılar için bu durum endişe verici olabilir.