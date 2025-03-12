Ekim ayında resmî desteği sona erecek Windows 10 hem ülkemizde hem küresel çapta kullanıcı kaybediyor. İşte pazar araştırma şirketi StatCounter'ın güncel verileri...

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft, efsane işletim sistemi Windows 10 için sunduğu desteği Ekim 2025'te resmen sonlandıracak. Hâl böyle olunca kullanıcıların, istemeseler bile Windows 11'e geçmeleri gerekecek. Zira Windows 10, sonraki süreçte güvenlik risklerine karşı korumasız hâle gelecek.

Hâl böyle olunca Microsoft, zaman zaman kullanıcılara hatırlatma bildirimleri gönderiyor. Bu bildirimlerde Windows 11'e geçiş teşvik ediliyor. Pazar araştırma şirketi StatCounter tarafından yapılan açıklamalar, Türkiye'deki kullanıcıların da bu bildirimlerden etkilenmeye başladıklarını gösteriyor. Zira Windows 10, ülkemizde kullanıcı kaybederken Windows 11 kullananların oranı her geçen gün biraz daha artıyor.

İşte Türkiye'deki güncel durum

Paylaşılan verilere baktığımızda Windows 10'un güncel kullanıcı oranı, yüzde 66,07. Windows 11'in aktif kullanıcı oranı ise yüzde 32,06. Ancak yukarıdaki tabloda da görebileceğiniz üzere Windows 10, Ağustos 2024 itibarıyla kan kaybetmeye başlamış durumda. Zira o dönem Windows 10 kullanıcı oranı, yüzde 74 seviyelerindeydi.

StatCounter'ın Şubat 2025 dönemine ilişkin verileri, Windows 10'un küresel çapta da kullanıcı kaybetmekte olduğunu gözler önüne seriyor. Bu bağlamda; bu işletim sisteminin güncel kullanıcı oranı yüzde 58,7. Windows 11'in güncel kullanıcı oranı ise yüzde 32,06. Bakalım hem Türkiye hem de küresel çaptaki durum, gelecek aylarda nasıl değişecek.