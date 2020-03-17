AMD Ryzen Embedded İşlemcili En Küçük Bilgisayar: DFI GHF51

DFI, Raspberry Pi kadar küçük boyutlarda, AMD Ryzen Embedded işlemcili yeni bilgisayarını tanıttı. Tek karttan oluşan bilgisayar, küçük boyutuna rağmen geliştiriciler için güçlü donanım özellikleri sunuyor.

AMD'nin Ryzen Embedded (gömülü) işlemcileri küçük ve düşük güç tüketen bilgisayarlar için tasarlandı. Ancak DFI GHF51, bu işlemciye sahip olan bugüne kadarki en küçük bilgisayar. Tek kartlı GHF51, yaklaşık Raspberry Pi Model B boyutunda.

DFI GHF51, 84 mm x 55 mm boyutlarında ancak ARM tabanlı bir işlemci yerine 12 watt AMD Ryzen Embedded R1000 serisi işlemciden güç alıyor. Grafik tarafında ise 3 adede kadar işlem birimine sahip olan AMD Radeon Vega yer alıyor. Bu grafik kartı H.265 video kodlama ve kod çözme, VP9 kod çözme ve 24 Hz'de 4096 x 2160 piksele kadar çözünürlük desteği sunuyor.

DFI GHF51, 2 GB'tan 8GB'a kadar tek kanallı DDR4-3200 RAM ve 16GB'tan 64GB'a kadar eMMC depolamayı destekliyor. Ayrıca üzerinde 1 adet Gigabit Ethernet, 1 adet USB 3.1 Gen 2 Tip-C ve 2 adet mikro HDMI 1.4 bağlantı noktası bulunuyor.

DFI, yeni tek kartlı bilgisayarının Windows 10 IoT Enterprise 64 bit veya Linux işletim sistemini desteklediğini, ancak Ryzen Embedded x86_x64 işlemci ile Windows 10 Home veya Pro'yu çalıştıramamak için hiçbir neden olmadığını söylüyor.

GHF51, DFI'nın Raspberry Pi boyutlarındaki ilk x86 işlemcili bilgisayarı değil. Şirket ayrıca Intel Atom E3900 işlemcili ALF51 modeli ile 4GB'a kadar RAM desteği ve CPU için 15 yıllık destek vadediyor. GHF51'in yılın ilerleyen zamanlarında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Fiyatlandırma hakkında henüz açıklama yapılmasa da, GHF51'in ucuz olmasını bekleyemeyiz. Raspberry Pi'den çok daha güçlü olan bilgisayar, daha çok donanım geliştiricilerini hedefliyor.