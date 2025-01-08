Bir ameliyat geçirdiyseniz ya da çevrenizde geçiren birisini gördüyseniz, ameliyattan sonra varis çorabı giydiğine de şahit olmuşsunuzdur. Bazen beyaz bazen de kahverengi tonlarında olan bu çorap, neden istisnasız herkese ameliyat sonrası giydiriliyor?

Çeşitli boyutlarda olan bu çorap, varisi olmayanların bile giymesi gereken bir özelliğe sahip.

Peki genellikle ameliyat sonrasında giyilen varis çorabı, ne işe yarıyor? Neden herkesin giymesi gerekiyor?

Varis çorabı, genel olarak ayak bileğinden kasıklara doğru basıncı azalan, belirli basınçta ayarlanmış, elastik bir çorap türüdür.

Daha önce giydiyseniz aslında ne demek istediğimizi daha rahat anlayacaksınız. Çünkü bu çorap, giyildiğinde yüzeysel damar sistemi ve buna bağlı damarları kapatıyor. Oldukça dar bir yapıda olan çorap, damarlar kapandığında bacaktaki kirli kanı taşıyan ana damar sistemine hapsolan kirli kan, yüzeye çıkarak birikmeden kalbe dönüyor.

Aslında temel amaç, sorunlu damarlara kirli kanın geçişini engelleyerek ana damarlardan da kalbe dönüşünü sağlamak.

Varis çorabı, tedavinin bir parçası olsa da varislerin kendisini tedavi etmiyor.

Aslında varis çorapları, doğrudan varisleri iyileştirmesi de hastaların şikayetlerini hafifletiyor, yaşam kalitesini artırıyor ve tedavi sürecini destekliyor. Bacaklardaki kan dolaşımını iyileştiren, damarlardaki kanın daha verimli bir şekilde yukarıya hareket etmesini sağlayan tıbbi giysi olmasının yanında, varisleri de tek başına tedavi etmediğini bilmemiz gerekiyor.

Peki ama ameliyat sonrasında neden herkes istisnasız bu çorabı giymek zorunda?

Aslında bu uygulama, ameliyat sonrasında kan dolaşımını destekliyor.

Bunun için sadece bacak ameliyatı olmanıza gerek yok. Ameliyat sonrasında bacaklarda görülen şişlik, varis çorabı sayesinde minimuma indiriliyor. Bu da hastaların daha hızlı iyileşerek ayağa kalkmaları sağlıyor.

Ameliyat sonrasında uzun süre hareketsiz kalmak, derin ven trombozu denilen kan pıhtısı oluşumu riskini artırıyor. Varis çorabı, damarlara baskı uygulayarak bu pıhtılaşmanın önüne geçiyor.

Ayrıca bacaklardaki kan dolaşımını düzenleyerek, günlük aktivitelerin daha rahat yapılmasına yardımcı oluyor.

Ancak her varis çorabı, aynı performansı sağlayacak diye bir kaide yok. Bunun için de doktorunuzun önerilerine uymanız gerektiğini unutmayın. Çünkü çorapların boyutları, baskı seviyesini de belirleyeceği için tedavi sürecini de etkileyecektir.

Özellikle giy çıkar şeklinde kullanmak, çorabın etkisini de minimize ediyor. Doktorun önerdiği süre boyunca sabah giyilmiş çorap, gün boyu ayakta kalmalı ki yeterli etki alınsın. Doğrudan bir çözüm sağlamasa bile tedavi sürecinin önemli bir parçasını oluşturduğunu unutmayın.

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