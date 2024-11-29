Bir madeni paranın değeri en fazla ne kadar olabilir dersiniz? Bu içerikte, Amerika’nın neden değeri tamı tamına 1 trilyon dolar olan bir madeni para yarattığını anlatıyoruz.

Elinizde tuttuğunuz bir metal paranın değerinin en fazla ne kadar olmasını beklersiniz?

Milyonlar ya da milyarlar kulağa biraz abartılı geliyor değil mi?

Amerika 2011 yılında değeri tam 1 trilyon dolar olan bir madeni para basmayı düşündü!

2011 yılında Washington’da işler pek yolunda gitmiyordu.

Bu sebeple de borç tavanı adı verilen hükümetin borçlanabileceği maksimum sınırın artırılması gerektiğine karar verilmişti fakat kongrede yaşanan siyasi çekişmeler yüzünden bir türlü uzlaşmaya varılamamıştı.

Bu durum o kadar kritikti ki eğer bu sorun çözülmezse Amerika, tarihinde ilk kez borçlarını ödeyememe riskiyle karşı karşıya kalacaktı.

Hatta durum bununla da sınırlı değildi. Durum yalnızca Amerikan ekonomisini değil tüm dünya ekonomisini kaosa sürükleyecek kadar kritikti.

İşte tam bu noktada, bazı ekonomistler 1 trilyon dolarlık madeni para basılması fikrini ortaya attılar.

Ekonomistlerin planına göre hazine yasal bir boşluktan faydalanarak gerçekten de 1 trilyon dolar gibi devasa bir nominal değere sahip olan bir platin madeni para basabilirdi.

Ve de bu madeni parayı Federal Rezerv’e teslim ederek ulusal borçlar ödenebilirdi.

Ekonomistler bu plan ile borç tavanını arttırmaya gerek kalmadan krizin geçiştirilmesi amaçlıyordu.

Ancak bu çözümün de riskleri vardı ve bu sebeple bu fikre çekimser yaklaşılmıştı.

Örneğin, bu şekilde yasal bir boşluktan yararlanmak güven kaybına yol açabilirdi ve Amerika ekonomisinin güvenilirliğini zedeleyebilirdi.

Bu sebeple de her ne kadar pratik bir çözüm olsa da 1 trilyon dolarlık madeni para yaratma fikri rafa kaldırıldı.

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