Cebinizde 100.000 dolarlık bir kâğıt para taşıdığınızı hayal edebilir misiniz? Bunun bir hayalden öteye gidemeyecek olmasının sebebi böyle bir banknotun olmaması değil, bu banknota sahip olmanın illegal olması. “İyi de nasıl?” dediyseniz, detayları bu içerikte anlatıyoruz.

Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı tarafından basılan ve değeri tam 100.000 dolar olan bir kâğıt para bir hayal değil. Bu para gerçekten var!

Ancak bu banknotu yanınızda taşımak veya ona sahip olmak bir hayalden ibaret. Peki, neden böyle bir para birimi basıldı ve madem basıldı neden kullanılamıyor? Gelin, anlatalım.

100.000 dolarlık kâğıt para 1934 yılında basıldı!

Büyük Buhran sonrası ekonomiyi yeniden yapılandırmaya çalışan hükümet olağanüstü çözümler üretiyordu.

Bu süreçte Federal Rezerv, bankalar ve Amerika hazinesi arasındaki büyük ölçekli işlemleri daha pratik hale getirmek için 100.000 dolarlık bir banknotu dolaşıma soktu.

100.000 dolarlık banknotlardan sadece 42.000 adet basıldı ve üzerinde dönemin başkanı olan Woodrow Wilson'ın portresini taşıyan bu banknotlar 1934 yılında üretilen altın sertifikalar serisinin bir parçasıydı.

Ancak bu banknot, sıradan vatandaşlar için değil, sadece banka içi muhasebe işlemlerinde kullanılmak üzere tasarlanmıştı.

Dolayısıyla, 100.000 dolarlık banknot halkın kullanımına sunulmadı.

Bu nedenle, tarihte basılmış en yüksek değerli Amerikan doları banknotu olarak kayda geçmesine rağmen hiç kimsenin cüzdanında ya da kasasında yer almadı.

Öyle ki, söz konusu banknotlar hâlâ Amerika hükümetine ait olarak kabul ediliyor ve özel mülkiyete geçmesi yasalarla kesin olarak engellenmiş durumda.

Başka bir deyişle, sıradan bir vatandaşın bu banknota sahip olması illegal!

Bugün bu banknotlardan bazıları, meraklıların görebilmesi için Washington’daki Ulusal Amerikan Tarihi Müzesi'nde sergileniyor.

Özetle, hem nadirliği hem de kullanım amacıyla diğer tüm banknotlardan ayrılan bu eşsiz para, bugüne kadar basılmış en yüksek değerli Amerikan doları banknotu olarak anılmaya devam ediyor.

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