Japonya'nın göz kamaştırıcı trenleri arasında bir efsane var ki ne yolcu taşır ne de yük. "Doktor Sarı" adıyla bilinen bu trenin sıra dışı bir işlevi var. Gerçekten de bu tren neden bu kadar özel ve ismi nereden geliyor?

Japonya'nın trenleri, estetikleriyle ünlüdür. Tokyo'nun gökdelenleri arasında kıvrılan yerel hatlar veya saatte yüzlerce kilometre hız yapan Shinkansen'ler... Ancak bu ünlü trenlerin yanında bir tren var ki oldukça nadir görülüyor.

Evet, bahsettiğimiz üzere Sarı Doktor’dan bahsediyoruz. Bu tren, sıradan bir yolcu treni olmaktan çok ama çok uzak!

Japonya'daki bu efsanevi tren, sıradan bir Shinkansen'in ötesindedir.

Sarı Doktor adı, trenin gerçek işlevini yansıtıyor. Bu tren, Shinkansen hatlarının güvenliğini sağlamak amacıyla donatılmıştır. İçinde bulunan yüksek teknoloji ürünü teşhis ekipmanları, enerji çıkışlarından titreşimlere kadar her şeyi ölçer ve hatlarının durumunu kontrol eder.

Ayrıca bakım gerektiren alanları tespit eder ve mühendislerin dikkatine sunar. 7 vagon uzunluğunda olan Sarı Doktor, tipik bir Shinkansen'den daha kısa olmasına rağmen aynı hızlarda seyahat eder.

Bu trenin 270 kilometreye kadar hıza ulaşabileceği anlamına gelir ve Shinkansen hatlarının gerçek koşullarını simüle eder.

Peki ya ismini nereden alıyor dersiniz?

Sarı Doktor, adını Japonya'daki yüksek hızlı tren ağında sorunları teşhis etme işlevinden alıyor. Bu tren, raylardaki ve üst yapıda meydana gelebilecek arızaları tespit ederek bakım ekiplerine gerekli bilgileri iletiyor.

Bunun yanı sıra sarı renkte olması, Japon kültüründe mutluluğun ve şansın simgesi olarak kabul ediliyor. Ayrıca gece görünürlüğünü artırmak için bu özel renk tercih edilmiş.

Sarı Doktor, Shinkansen hatları üzerinde düzenli olarak testler yaparak rayların seviyesini ve stabilitesini kontrol ediyor. 7 vagon uzunluğunda olan bu tren, gelişmiş izleme ekipmanları ile donatılmış.

İçinde 2 şoför, 3 ray teknisyeni ve 4 enerji sorumlusundan oluşan toplam 9 kişilik bir ekip bulunuyor. Ekip, trenin hızla ilerleyişi sırasında toplanan verileri analiz ederek herhangi bir sorun tespit edildiğinde bakım ekiplerine iletilmesini sağlıyor.

Japonya'da Doktor Sarı'nın popülaritesi, çocuklar arasında geniş bir merak uyandırmıştır.

Trenle ilgili çeşitli ürünler, tişörtler, sırt çantaları ve bento kutuları satışa sunulmakta. Bazı hayran siteleri, trenin olası güzergâhlarını tahmin etmeye çalışarak bu nadir trenin izini sürmekte.

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