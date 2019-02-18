Amerikalı Twitch Yayıncıları 2017'de 87 Milyon Dolar Kazandı

Yapılan yeni bir araştırmanın sonuçlarına göre Amerikalı Twitch yayıncıları, 2017 yılı içerisinde 87 milyon dolardan fazla gelir elde ettiler. Bu oran birçok platformun üzerinde kalıyor.

Yapılan yeni bir araştırma, aktif olarak gelir elde eden Amerikalı Twitch yayıncılarının sayısının 2017'de 9.800'e ulaştığını ortaya koydu. Bu oran 2016 verileriyle kıyaslandığında %59'luk bir artış söz konusu.

Araştırmada elde edilen bir diğer veri ise bu 9.800 yayıncının toplamda ne kadar gelir elde ettiği oldu. Araştırmaya göre, Amerikalı Twitch yayıncıları 2017 yılı içerisinde 87 milyon dolar civarında gelir elde ettiler.

Twitch, ABD'de en hızlı büyüyen platformlardan biri olsa da yıllık gelir göz önüne alındığında YouTube hâlâ birinci sıradaki yerini koruyor. Bunun yanı sıra Twitch yayıncıları, oyun endüstrisine de büyük katkı sağlıyor. Uluslarası çerçeveden bakıldığında güncel olarak en popüler yayıncılar Shroud, DrDisrespect, Dakotaz ve hemen hemen herkesin tanıdığı Ninja. Bahsi geçen bu yayıncılar ve dahası sayesinde oyun sektörü yıldan yıla büyümeye devam ediyor. Bunlara ek olarak, ödül havuzu milyon dolarlara ulaşan etkinlikler sürekli olarak gerçekleştiriliyor.

Twitch'in son zamanlardan bu kadar popüler ve YouTube'un önüne geçmeye çok yakın olmasının sebebiyse içerik üreticilerinin takipçi kitlesiyle anlık olarak temas kurabiliyor olması. Durum böyle olunca, yayıncıların yüksek miktarda gelir elde etmeleri de kaçınılmaz bir hal alıyor.