IEEE İTÜ Teknoloji Konferansı, 23-24 Şubat'ta Gerçekleşecek

Teknolojinin standartlarını belirleyecek mühendisleri Türkiye’den çıkarmaya ve inovasyonun sınırlarını kaldırarak sıra dışı bir deneyim yaşamaya hazır mısınız?

IEEE İTÜ Öğrenci Kolu'nun her sene düzenlediği ve bu sene 4.sü düzenlenecek olan IEEE İTÜ Teknoloji Konferansı, 23-24 Şubat tarihlerinde İTÜ Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde karşınızda olacak.

Etkinlik, katılımcılara dijital dünyanın beraberinde getirdiği; Machine Learning, Endüstri 4.0, Akıllı Şehirler, Data Science, Finansal Teknolojiler, Artırılmış ve Sanal Gerçeklik, Cloud Computing, Veri Güvenliği, Yapay Zeka ve Big Data gibi teknolojik konuları, gün boyunca sürecek oturumlar, workshoplar ve fuaye alanı gösterimleri ile deneyimleme fırsatlarını sunacak.



Türkiye ve Dünya’da; teknolojinin geldiği konumu ve gelecek hedeflerini, sektörün ve akademinin ünlü isimlerinden keşfetmenizin ardından fuaye alanında ve workshoplarda deneyimlemek isteyen herkes, 23-24 Şubat tarihlerinde IEEE İTÜ Teknoloji Konferansı'na davetli. Etkinlik hakkında detaylı bilgi almak için conference.ituieee.com web sitesini ziyaret edebilir, ayrıca etkinliğe kayıt olmak için buraya tıklayabilirsiniz.