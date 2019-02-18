Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu BTK, siber saldırılara karşı yerli ve milli “İnternet Değişim Noktası (İDN)” kurulması ve veri merkezi sektörünün geliştirilmesini hedefleyen düzenlemeleri oluşturacak.

BTK’nin 2019-2023 Stratejik Planı belli oldu. Planda verilen bilgilere göre, elektronik haberleşme altyapısı ve sunulan hizmetlerin güvenliğinin sağlanması amacıyla 2008 yılından bu yana düzenlemeler yapılıyor. Bu düzenlemeler, şebeke ve bilgi güvenliğini içeriyor.

BTK tarafından yapılan düzenlemeler sayesinde hem elektronik haberleşme sektöründeki firmaların altyapılarının hem de bu firmaların sundukları hizmetlerden yararlanan -bankacılık, sağlık, finans, enerji gibi- kritik sektörlerin daha güvenli hale gelmesi sağlandı.

Siber güvenlik, teknoloji ve bilgi çağında en önemli faktörler arasında yer alıyor. Saldırıların etkileri ise oldukça tehlikeli noktaya ulaşabiliyor.

BTK bünyesinde hayata geçirilen Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) siber saldırılarla mücadele ediyor. Merkezin bünyesinde 3 bine yakın siber güvenlik uzmanı yer alıyor. AVCI, AZAD ve KASIRGA yerli yazılımları, siber güvenliğe yönelik tehlikeleri kaynaklarında yok ederek siber güvenliğe katkıda bulunuyor.

Raporda, ulusal güvenlik için önemli hususlar arasında veri trafiğinin yurt içinde kalması gösterildi. Ülkede üretilen verinin ülke içinde kalması konusunda veri merkezlerinin büyük önem arz ettiği vurgulandı. Bu amaçla da kaynağı ve hedefi yurtiçi olan yerli ve milli İnternet Dağıtım Noktası kurulması planlanıyor. Yerli İDN çalışmalarıyla beraber ağ performans, hizmet kalitesi ve güvenliğin sağlanması konusunda yaşanan sorunlar da çözülecek. İDN’lerin olduğu noktalar, veri merkezleri için de cazip hale gelecek. Büyük veri merkezlerinin yatırımlarını belirlemede İDN noktalarının bulunduğu konumlar da önemli oluyor.

Elektronik ortamda yapılan işlemlere hukuki geçerlilik kazandırılması ve kullanıcı güveninin oluşturulması amacıyla düzenlenen güvenli elektronik imza ve Kayıtlı Elektronik Posta’nın yaygınlaşması konularında kaydedilen ilerleme de raporda yer aldı. KEP hesabı sayısı 412 bine, elektronik imza sayısı 3.8 milyona ulaştı.

BTK, yeni dönemde USOM, sektörel SOME’ler (Siber Olaylara Müdahale Ekipleri), kurumsal SOME’ler, kamu kurumları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, araştırma kurumları, özel sektör ve uluslararası kuruluşlar arasında daha güçlü işbirliği ve koordinasyon sağlanmasını amaçlıyor.

BTK ayrıca yarışmalar düzenleyerek siber güvenlik alanında yetenekli gençleri bulup bünyesine katacak.

BTK’nin siber tehditlere karşı aldığı diğer önlemler arasında ise alarm/uyarı sistemleri üretmek, erken müdahale imkanı sağlayan teknolojiler geliştirmek var. BTK raporuna göre ayrıca haberleşme altyapısı ve diğer kritik altyapılar, siber tehditlere karşı koruma altına alınacak, zararlı yazılımlara karşı analizler yapılacak. USOM ile ulusal paydaşlar arasında çift yönlü veri akışı olacak.

Elektronik haberleşme sektöründe işletmecilere yapılan şebeke ve bilgi güvenliği maksatlı denetimler sürdürülecek.