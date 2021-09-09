Anahtar Fotoğrafı, Evinizin Soyulmasına Neden Olabilir

Kyle Mattison isimli bir emlakçı, bugüne kadar üzerinde durulmamış bir olasılığa dikkat çekti. İnsanları, evlerinin anahtarlarını sosyal medyada paylaşmaması için uyaran Mattison, hırsızların yalnızca bir fotoğrafla bile yedek anahtar oluşturabileceğini iddia etti. Kontrol ettiğimizde, yalnızca bu işi yapabilen uygulamalar bile olduğunu gördük...

İnternet ve sosyal medya kullanımının yaygınlaşmasıyla insanlar, tüm özel hayatlarını bu platformlar üzerinden paylaşmaya başladılar. Bu bağlamda yenilen bir yemekten yapılan tatillere kadar hemen her şey, artık sosyal medyada paylaşılıyor. İşi biraz daha ileri bir noktaya taşıyan insanlar, bir ev aldıklarını da sosyal medya platformlarında paylaştıkları anahtar görüntüleriyle herkese duyuruyorlar. Ancak bunun çok büyük bir risk içerdiğini ve paylaştığınız anahtar fotoğrafı nedeniyle soyulabileceğinizi hiç düşünmüş müydünüz?

TikTok'ta paylaşımlar yapan Kyle Mattison isimli bir emlakçı, bir insanın sosyal medyada yapabileceği en kötü şeylerden bir tanesinin evine ait anahtarı paylaşmak olduğunu ileri sürdü. Söz konusu iddiasıyla ilgili açıklamalarda bulunan Mattison, uzmanlaşmış hırsızların yalnızca anahtarın görüntüsünü kullanarak yedek anahtar oluşturabileceğini, bu anahtarla da evlere girilebileceğini söylüyor. İnternet üzerinden yaptığımız araştırmalarda ise daha çarpıcı bir gerçekle karşılaşmış durumdayız. Bir anahtarı kopyalamak için uzmanlaşmış bir hırsız olmaya gerek bile yok.

Fotoğraf ile anahtar kopyalanmasını sağlayan mobil uygulamalar var

New York'ta hizmet vermekte olan KeyMe isimli bir şirket, tüketicilere robot çilingir imkanı sunuyor. Bir mobil uygulama yayınlayan şirket, kullanıcıların anahtarlarının fotoğraflarını çekip, bu anahtarların kopyalarını üretebiliyor. Üstelik kapıda kalan bir kişi, New York'un belirli noktalarına yerleştirilen kioskları kullanarak herhangi bir çilingirle muhatap bile olmadan işini görebiliyor. KeyMe, güvenli bir şirket olsa da uygulama, bir eve ait anahtarının yalnızca fotoğraf ile çoğaltılabileceğini gözler önüne seriyor. Yani TikTok'ta paylaştığı video ile ilginç bir konuya dikkat çeken Kyle Mattison, gerçekten de haklı gibi görünüyor.

Konuyla ilgili başka bir öngörü ise anahtarın sahip olduğu kod ile ilgili. Mattison tarafından yapılan paylaşıma yorum yapan bazı kullanıcılar, anahtarların kodlarının bile çoğaltma için yeterli olacağını, bir anahtar şirketinde çalışan art niyetli bir kişinin ya da anahtar şirketinin sistemine sızmayı başaran bir hacker'ın, söz konusu kodu kullanarak anahtarın bir kopyasını rahatlıkla oluşturabileceğini söylüyorlar. Her iki ihtimal de ev ya da arabanızın anahtarını sosyal medyada paylaşmamanız için oldukça önemli. Üstelik, bırakın sosyal medyayı gittiğiniz bir ortamda masanın üzerine bırakacağınız bir anahtarın fotoğrafı çekilirse, evinizin soyulmasına bizzat neden olabilirsiniz.