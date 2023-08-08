Dünyanın en küçük ülkelerinden bir tanesi olmasına rağmen gerçek bir turizm cenneti olan Andorra’yı benzersiz kılan en önemli özellikleri siyasi yapısı ve vergi sistemidir. Bugün hala ülkede bile bulunmayan iki prens tarafından yönetilen Andorra hakkında pek çoğunu ilk kez duyacağınız sıra dışı bilgilere gelin yakından bakalım.

Dünyayı ne kadar tanırsak tanıyalım ve hakkında ne kadar bilgi edinirsek edinelim hala karşımıza bizi şaşırtan ülkeler çıkmaya devam ediyor. İşte bu ülkelerden bir tanesi de Andorra. Eminiz Andorra adını en azından bir Avrupa seyahati planlarken duymuşsunuzdur çünkü dünyanın en küçük ülkelerinden biri olmasına rağmen burası kelimenin tam anlamıyla bir turizm cenneti.

Aslında Andorra pek de öyle benzersiz bir tarihe ya da doğaya sahip değil. Komşuları olan Fransa ve İspanya’ya gitseniz de benzer şeylerle karşılaşırsınız. Ancak burası yine de epey düşük vergilere sahip bir ülke olduğu için olsa gerek, milyonlarca turist çeken bir yer. Euro kullanılıyor olmasına rağmen vergiler nedeniyle fiyatların uygun olduğu Andorra hakkındaki ilginç bilgilere gelin yakından bakalım.

Andorra hakkında bilgiler:

Andorra’nın benzersiz bir siyasi yönetim yapısı var.

Andorra minicik bir ülke.

Bazı özellikleriyle dünyada ve Avrupa’da tek olmayı sürdürüyor.

Bildiğimiz anlamda değil ama Andorra dünyanın en çok turist çeken ülkesi.

Ülkeye giden turistlerin amacı aslında epey farklı.

Andorra, dünyanın en güvenli ülkesi.

Ülke tam bir tütün cenneti ama sigara içmek yasak.

Andorra’nın yaklaşık yüzde 10’u UNESCO dünya mirası.

Andorra’nın benzersiz bir siyasi yönetim yapısı var:

Uzun yıllar Müslümanların elinde olan Andorra, 803 yılında Kral Şarlman tarafından alındı ve 819 yılında Urgel piskoposuna verildi. 1278 yılına geldiğimizde ise imzalanan özel bir anlaşma ile Andorra Prensliği kuruldu. Bugün de hala resmi olarak Andorra Prensliği adını kullanan ülke, diarşi adı verilen ve artık yalnızca Andorra tarafından kullanılan bir yönetim sistemine sahip.

Andorra yönetim biçimine eş prenslik de denebilir. Şöyle ki Andorra, prens sıfatına sahip iki farklı kişinin eş yetkisi ile yönetiliyor. İlginç bir şekilde, bu iki prens de ülkede değil. Prenslerden bir tanesi Fransa Cumhurbaşkanı, bir diğeri ise İspanya’ya bağlı bir bölge olan Katalonya’daki Urgell Piskoposudur. Bu sistem aynı zamanda bir devlet başkanının, başka bir devlet tarafından seçildiği tek sistemdir.

Andorra minicik bir ülke:

Andorra’nın kuzeyinde Fransa, güneyinde ise İspanya bulunuyor. Denize kıyısı olmayan ülkenin yüzölçümü yalnızca 468 kilometrekare. Yüzölçümü bakımından dünyanın en küçük 16., nüfusa göre ise dünyanın en küçük 11. ülkesidir. Yaklaşık 80 bin kişilik bir nüfusa sahip olan Andorra’nın bir ucundan bir ucu yalnızca 40 kilometre. Yani tüm ülkeyi yürüyerek bile gezmeniz mümkün. Ancak oldukça dağlık bir coğrafyası olduğu için yürüme yolu düşündüğünüz kadar rahat geçmeyebilir.

Bazı özellikleriyle dünyada ve Avrupa’da tek olmayı sürdürüyor:

İspanya’nın bazı bölgelerinde kullanılan bir dil olan Katalanca, Andorra’nın resmi dilidir. Andorra, dünyada Katalancanın resmi dil olduğu tek ülkedir. Avrupa Birliği üyesi olmamasına rağmen ülkede Euro para birimi kullanılır ama ulusal bir bankaları yoktur. Ülkenin başkenti olan Andorra la Vella, 1023 metre yüksekliği ile Avrupa’nın en yüksek başkentidir.

Bildiğimiz anlamda değil ama Andorra dünyanın en çok turist çeken ülkesi:

Tabii Fransa, İtalya, Meksika, Yunanistan gibi ülkeler varken Andorra dünyanın en çok turist çeken ülkesi desek ayıp etmiş oluruz ama başka bir hesapla bunu diyebiliriz. Şöyle ki Andorra, nüfusuna göre dünyanın en çok turist çeken ülkesidir. Yalnızca 80 bin kişi kadar bir nüfusa sahip olmasına rağmen ülkeye her yıl 10 milyondan fazla turist geliyor. Bu da Andorra’yı nüfusa göre dünyanın en çok turist çeken ülkesi yapıyor.

Ülkeye giden turistlerin amacı aslında epey farklı:

Bir turistin bir yere seyahat etmek için gitmesinin nedeni, o ülkenin tarihi, coğrafi ve kültürel güzelliklerini görmektir ama Andorra için durum pek de böyle değil. Elbette burada da gezilecek sayısız güzellik var ama bunların en güzeli, düşük vergilerdir. Ülkede gıdadan yüzde 1, alkolden ise yüzde 4.5 vergi alınıyor. Komşusu İspanya’da bu oranlar yüzde 20’ye varabiliyor. Bu nedenle ülkeye gelen pek çok turistin aslında Fransa ve İspanya’dan buraya günübirlik olarak gelip mutfak alışverişi yapan kişiler olduğu biliniyor.

Zaten Andorra halkı da bu durumun farkında gibi görünüyor. Öyle ki ülkede her 25 kişi için bir market ya da mağaza var. Elbette bu market ve mağazalar yerel halka değil, alışveriş için gelenlere güveniyor. En bilinen markaların ürünlerini bile Andorra’daki mağazalardan bazen yüzde 60 daha uygun fiyata alabiliyorsunuz.

Andorra, dünyanın en güvenli ülkesi:

Neden olmasın ki? Andorra resmi olarak bin yıldır hiçbir savaşa katılmadı. Bir ara Fransa tarafından işgal edilse de bu durum çok kısa sürdü. 1993 yılında Birleşmiş Milletler’e katılınca da güvenlik en üst düzeye geldi. Derler ki ülkede bir bankın üzerine çantanızı bıraksanız ertesi gelip oradan alabilirsiniz. Dünyanın en yüksek yaşam beklentisine sahip 8. ülkesi olması, bol turist nedeniyle ekonomik sıkıntı çekmemesi ve yöneticilerini başka ülkeye seçtirecek kadar rahat olmaları da bu güvenliğin nedenini az çok anlamamızı sağlıyor.

Ülke tam bir tütün cenneti ama sigara içmek yasak:

Andorra küçük bir ülke olduğu için haliyle tarım alanları da oldukça küçük. Ülkenin çiftçileri, bu sınırlı tarım alanının büyük bir bölümünü tütün ekmek için kullanıyorlar. Gerçekten de ülkeyi gezerken olur olmadık yerlerde tütün bahçeleri görürsünüz. Hem üretim merkezi olması hem de vergi durumu nedeniyle ülkede sigara fiyatları komşularına göre çok ucuz. Fakat ilginç bir şekilde Andorra, 2014 yılında dünyanın en sıkı sigara yasaklarından birini kabul etti. Yani gelin buradan sigara alın ama gidin kendinizi başka yerde zehirleyin diyorlar. Sigaranın sağlığınıza ölümcül zararları olduğunu da belirtmeden geçmeyelim.

Andorra’nın yaklaşık yüzde 10’u UNESCO dünya mirası:

Avrupa’da bir ülke olacak da UNESCO dünya mirası olmayacak, hiç olur mu? Elbette minnacık bir ülke olan Andorra’da da bir UNESCO dünya mirası bulunuyor. Ülkedeki Madriu Perafita Claror Vadisi, 2014 yılında UNESCO tarafından dünya mirası alanı olarak kabul edildi. İlginç olan, bu vadi Andorra’nın en büyük doğal parkıdır ve ülkenin yüzde 9’unu kaplamaktadır. Burada ne var derseniz buzullar, kayalar, ağaçlar, yeşil otlar var.

Küçük bir ülke olmasına rağmen gerçek bir turizm cenneti olan Andorra hakkında bazılarını ilk kez duyduğunuz sıra dışı bilgilerden bahsettik. Böyle ülkeleri tanıdıkça insan dünyanın ne kadar garip bir yer olduğuna bir kez daha hayret ediyor.

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