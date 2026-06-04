Subaru’nun Haziran 2026 fiyat listesi açıklandı. Markanın güncel listesinde Yeni Crosstrek e-BOXER, Yeni Forester e-BOXER ve Solterra modelleri yer aldı. Forester e-BOXER tarafında kampanyalı fiyat öne çıkarken, listenin en ulaşılabilir modeli 2.478.607 TL ile Solterra e-Xtreme oldu.

Subaru, Haziran 2026 dönemi için geçerli olacak güncel otomobil fiyat listesini paylaştı. Listeye göre markanın ürün gamında Yeni Crosstrek e-BOXER, Yeni Forester e-BOXER ve tamamen elektrikli Solterra modelleri yer alıyor.

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Bu içerikte Subaru’nun Haziran 2026 güncel tavsiye edilen anahtar teslim fiyatlarını, model bazlı versiyon seçeneklerini ve kampanyalı fiyat bilgisini bir araya getirdik. İlk olarak markanın güncel başlangıç fiyatlarına bakalım.

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Subaru fiyat listesi - Haziran 2026

Model İsmi Güncel Fiyatı (Haziran 2026) Kampanyalı Fiyatı Yeni Crosstrek e-BOXER 3.589.900 TL - Yeni Forester e-BOXER 4.719.900 TL 4.879.900 TL Solterra 2.478.607 TL -

Yeni Crosstrek e-BOXER fiyatları - Haziran 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 2.0i e-BOXER - Hibrit Xclusive, 2025 model yılı 3.589.900 TL - 2.0i e-BOXER - Hibrit Xclusive + Görüş Paketi, 2025 model yılı 3.919.900 TL -

Yeni Crosstrek e-BOXER, Subaru ürün gamında kompakt crossover karakteriyle yer alıyor. e-BOXER altyapısıyla sunulan model, şehir içi kullanım ile hafif arazi karakterini bir araya getiren yapısıyla daha çok çok yönlü kullanım beklentisi olan sürücülere hitap ediyor.

Yeni Crosstrek e-BOXER opsiyon fiyatları - Haziran 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Görüş Paketi 330.000 TL Xclusive

Yeni Forester e-BOXER fiyatları - Haziran 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 2.0i e-BOXER - Hibrit Fun, 2025 model yılı 4.719.900 TL - 2.0i e-BOXER - Hibrit Style, 2025 model yılı 4.979.900 TL 4.879.900 TL 2.0i e-BOXER - Hibrit Style, 2026 model yılı 5.779.900 TL -

Yeni Forester e-BOXER, Subaru’nun SUV ürün gamındaki önemli modellerinden biri olarak geniş iç hacim ve yüksek sürüş pozisyonu arayanlara sesleniyor. Haziran 2026 listesinde 2025 ve 2026 model yılı seçenekleriyle yer alan modelde Style versiyonunun kampanyalı fiyatı dikkat çekiyor.

Yeni Forester e-BOXER opsiyon fiyatları - Haziran 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

Solterra fiyatları - Haziran 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat Elektrikli e-Xcellent, 2023 model yılı 2.547.823 TL - Elektrikli e-Xtreme, 2023 model yılı 2.478.607 TL -

Solterra, Subaru’nun tamamen elektrikli modeli olarak listede yer alıyor. Elektrikli SUV formuyla markanın ürün gamında farklı bir konuma sahip olan model, Haziran 2026 fiyat listesinde e-Xcellent ve e-Xtreme olmak üzere iki farklı versiyonla sunuluyor.

Solterra opsiyon fiyatları - Haziran 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

Kaynak: Subaru Türkiye